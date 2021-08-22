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MasterChef'te 'şef talihsizliği' yaşandı! Tabağına kan sıçrayan Mustafa'yı Somer Sivrioğlu teselli etti

22.08.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef, 20 Ağustos Cuma akşamı 42'nci bölümüyle ekranlara geldi. Ana kadronun 15'inci yarışmacısının belli olduğu geceye; Mustafa'nın yaşadığı şef talihsizliği damga vurdu. Somer Sivrioğlu tabağı değerlendirmeye alınamayan yarışmacıyı teselli etti.

MasterChef'te 'şef talihsizliği' yaşandı! Tabağına kan sıçrayan Mustafa'yı Somer Sivrioğlu teselli etti

20 Ağustos akşamı 42'nci bölümüyle ekranlara gelen MasterChef'te final turu heyecanı tüm hızıyla devam etti. Yarışmacılar, ana kadroya doğrudan giren son yarışmacı olmak canla başla mücadele etti.

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği yarışmanın son bölümünde; ilk tur yemeği fish and chips oldu.

En iyi balık tabağını yapmak için uğraşan yarışmacılardan; Atakan, Melis, Mustafa, Emre, Rabia, Nejdet ve Yiğit bir üst tura yükseldi.

HÜSNÜ'NÜN TABAĞI DEĞERLENDİRİLMEDİ

Öte yandan süre biterken yemeğini tahtasına koymayan Hüsnü'nün yemeği değerlendirilmeye alınmadı. Yaptığı hataya kızan Hüsnü, gözyaşlarını tutamadı.

Yaratıcılık etabında ise şefler, yarışmacılara bamya verdi. En iyi tabağı yapmak için ter döken yarışmacılardan Mustafa büyük bir talihsizlik yaşadı.

TABAĞINA KAN SIÇRADI

Şeflerin geri sayıma başladığı sırada tabağını bitiren ve hızlıca tahtaya koyan Mustafa, tam o sırada elini kesti. Elinde sıçrayan kan da tabağına geldi. Parmağındaki kan durmayan Mustafa'ya sağlıkçı müdahale ederken, tabağına kan sıçradığını gören Mustafa, tezgaha yumruk attı.

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Tüm bunların ardından Somer Sivrioğlu, Mustafa'ya geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra şu ifadeleri kullandı:

"Şef talihsizliği, burada ilk kez Mehmet Şef'in kullandığı ve bazen de yarışmacılar tarafından yerli, yersiz kullanılan bir terim. 'Fırında cevizim yandı, şef talihsizliği', 'Ocakta yemeğim yandı, şef talihsizliği', 'Üzerine malzemeyi koymayı unuttum, şef talihsizliği' Bunların hiçbiri şef talihsizliği değil. Bunların hepsi yarışmada yapılan hatalar. Gerçek şef talihsizliği senin yaşadığın. Sadece elini kesmekle kalmadın; elinde bir yere ve parmağından gelen kanın bir parçası da yemeğine sıçradı. Ne yazık ki hijyen kuralları gereği biz de senin yemeğini tadamıyoruz ve değerlendirmeye alamayacağız. Bunun için de çok üzgünüz."

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MUSTAFA ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Mustafa ise "Bizim işimizde bunlar oluyor tabi ki ama. Öz eleştiri yapacağım. Eğer düzenli çalışsaydım bunu yaşamayabilirdim. Tabağı oraya koyduğumda elimde kan yoktu. Elimi kestiğimi fark ettim ama kanın bu kadar hızlı akacağını tahmin edemedim. Elimi kesmem sıkıntı değil ama tabağımda kanı görünce çok kötü oldum" yanıtını verdi.

MasterChef'in son bölümünde; bamyayı en iyi kullanan ve ana kadroya giden son isim ise Emre Büber oldu.

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Masterchef
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