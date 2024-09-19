MasterChef'te Semih diskalifiye mi oldu? Mehmet Yalçınkaya fenomen yarışmacıya çok kızdı! 'Haddini bil' deyince stüdyoyu terk etti

MYNET-Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

Yarışmanın yeni bölüm fragmanında stüdyoda gergin anlar yaşandığı görüldü. Dokunulmazlık oyununda mücadele eden kırmızı takım yarışmacılardan Semih, yemekle ilgili "Ben yediğimde böyle değildi şef" deyince Mehmet Yalçınkaya yarışmacıya çok sinirlendi.

'HADDİNİ BİL'

Mehmet Şef yarışmacının bu sözleri üzerine "Seni var ya buradan kolundan tuttuğum gibi atarım. Sen her yemek sonrası 'Benim bildiğim böyle, benim bildiğim şöyle' diyorsun. Yeter ya! Bizden iyi mi biliyorsun bu işi. Haddini bil" diyerek sert çıktı.

DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Sinirlerine hakim olamayan Mehmet şef bağırmaya devam edince Semih önlüğünü çıkartarak stüdyoyu terk etti. Fenomen yarışmacının bu hareketinin ardından diskalifiye olup olmayacağı ise merak edilmeye başlandı.

YORUM YAĞDI

MasterChef'teki bu görüntüler kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada; 'Mehmet şef gerçekten haddini aşmış', 'Semih çok haklı', 'Semih'i destekliyoruz' gibi yorumlar yapıldı.