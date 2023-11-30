Masterchef'te şoke eden karar! "Şefim çok özür diliyorum!" dedi, olanlar oldu! "Sakın öyle bir şey yapma!"

MasterChef All Star'da gerilimin dozu giderek artıyor. Bu hafta eleme adayları Tolga ve Dilara olarak belirlendi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada söz alan Dilara, "Hasan'ın kaptanlığından memnun olmadığımı dün onu yazarak söyledim. Sen iyi bir kaptanlık yapamadın dün. Kabul etsen de etmesen de iyi bir kaptan olsaydın en azından bir oyunu kazanmış olurdun." diyerek yarışmacı arkadaşına yüklendi.

REST ÇEKTİ: "SEN İYİ BİR TAKIM OYUNCUSU DEĞİLSİN"

Hasan kendini şu sözlerle savundu:

"Dilara ben iyi bir kaptanlık yapamıyorsam benim düşüncem de sen iyi bir takım oyuncusu değilsin. Bunu burada 10 kişiye sorsan en azından 5 kişi senin iyi bir takım oyuncusu olmadığını söyler."

MASTERCHEF'TE GERGİN ANLAR!

Genç yarışmacının sözleri Dilara'yı adeta çıldırttı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'ndan söz alan Dilara "Şefim çok özür dilerim bunu belki de ilk defa yapıyorum." diyerek aldığı kararı açıkladı.

YARIŞMACILAR BİLE ŞAŞIRDI

O anlar fragmana damga vurdu. Kıvanç "Sakın öyle bir şey yapma" diyerek Dilara'ya uyarı da bulundu. Dilara'nın nasıl bir karar aldığı ise şimdiden merak konusu oldu.





