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Masterchef'te son finalist belli oldu! Kılıçlar çekildi: Şampiyon belli oluyor!

10.01.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef Türkiye'de finalin adı belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'te finali garantileyen ilk yarışmacı Kıvanç olmuştu. Metin ve Ayaz geçtiğimiz gün ekrana gelen bölümde ikinci finalist olmak için kozlarını paylaştı. Gecenin sonunda MasterChef'te finale adını yazdıran isim Metin oldu.

Masterchef'te son finalist belli oldu! Kılıçlar çekildi: Şampiyon belli oluyor!

Masterchef ikinci finalistin belli olduğu bomba gibi bir bölümle ekrana geldi. İlk finalistin Kıvanç olduğu popüler yemek yarışması MasterChef'te ikinci ve son finalist; Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda belli oldu. Şimdi gözler, MasterChef Türkiye'nin büyük finaline çevrildi.

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MASTERCHEF'TE FİNALİN ADI BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye'de ilk finalist pazar günü yaşanan mücadele sonucunda Kıvanç olmuştu. Son ikiye kalan Metin ve Ayaz ise ikinci finalist olmak için Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun belirlediği konseptte yemek yapmaya çalıştı. Ketojenik beslenme konseptinde tabak çıkarmaya çalışan yarışmacıların tabakları şefler tarafından değerlendirildi. Ayaz 16 puan alırken Metin 21 puanla onu geçmeyi başardı.

Günün ikinci tabağı ise ana yemek olarak belirlendi. kinci oylamada 20 puan alan Ayaz 36 puana ulaşırken Metin 47 puanla arayı açtı.

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MasterChef'te ikinci finalistin belirleneceği üçüncü etapta nefesler tutuldu. Ayaz ve Metin şeflerin isteği üzerine tatlı yaptı. Ayaz 22 puanda kalırken Metin 58 puan ile geceyi tamamladı.

AYAZ, MASTERCHEF'İN ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Ayaz, MasterChef'e üçüncü olarak veda etti. Ayaz, MasterChef'te üçüncü olmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

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