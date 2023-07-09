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MasterChef'te son yedek yarışmacı kim oldu? MasterChef All Star'da ana kadroya kim girdi? Son şans!

09.07.2023 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da son yedek yarışmacı heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde 2022 sezonunda yarışmış olan Barış Demir ana kadroya yedeklerden girmeyi başaran ilk isim olmuştu. Bu akşam açıklanacak isimle ikinci yedek belli olacak. Peki, MasterChef'te son yedek yarışmacı kim oldu? MasterChef All Star'da ana kadroya kim girdi? İşte ayrıntılar...

MasterChef All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Son yedek yarışmacının belirleneceği yarışmada kıyasıya mücadele yaşanıyor. MasterChef'in 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 sezonunda yarışmış başarılı yarışmacılardan yedeklere kalmaya hak kazananlar, ana kadroya girebilmek için ter döküyor. İşte MasterChef All Star ana kadroya girmeyi başaran son yedek yarışmacı ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF'TE SON YEDEK YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef All Star'da bu akşam son yedek yarışmacı heyecanı yaşandı. Ana kadroya katılabilmek için ter döken yarışmacılar tüm hünerlerini sergiledi.

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Avustralya'dan dönen Somer Şef'in de kadroya katılmasıyla heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılardan ilk etapta Ördek Pastilla yapmaları istendi. En başarılı Ördek Pastilla yapan yarışmacılar ikinci tura kalacaklar.

MASTERCHEF ALL STAR'DA ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef All Star ana kadroya girecek olan yedek yarışmacı yapılacak yarış sonrasında belli olacak.

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Ana kadroya girebilmek için tüm hünerlerini sergileyen yarışmacılardan tabağı en çok beğenilen, seçilen son yarışmacı olacak. Son yedek yarışmacı belli olduğunda detayları haberimizden bulabileceksiniz.

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