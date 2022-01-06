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MasterChef'te üçüncü finalist kim oldu? Şef ceketini hangi yarışmacı giydi? 5 Ocak MasterChef 2021'de çeyrek finale kim kaldı?

06.01.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2021'in 5 Ocak Salı ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar, çeyrek finale yükselebilmek için mücadele etti. MasterChef'te ilk iki çeyrek finalist Hasan ve Sergen olmuştu. Tahsin, Dilara ve Eren 3. çeyrek finalist olarak şef ceketini giymek için tezgah başına geçti. Yarışmacılar, ünlü şef Ömür Akkor'un özel menüsündeki yemekleri yapmak için yarıştı. Puanlama sonunda MasterChef'in üçüncü çeyrek finalisti belli oldu. Peki MasterChef'te çeyrek finale kim kaldı? Şef ceketini kim giydi?

MasterChef'te üçüncü finalist kim oldu? Şef ceketini hangi yarışmacı giydi? 5 Ocak MasterChef 2021'de çeyrek finale kim kaldı?

Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye 2021'de çeyrek finale yükselme mücadelesi devam ediyor. MasterChef'te Sergen Özen, Tahsin Küçük, Dilara Başaran, Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı son 5 yarışmacı arasına girmişti. MasterChef'te haftanın ilk 2 gününde çeyrek finale adını yazdıran ve şef ceketini giyen yarışmacılar Hasan ve Sergen olmuştu. MasterChef'in 5 Ocak'ta yayınlanan 150. bölümünde bir yarışmacı daha çeyrek finale yükseldi.

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ŞEF ÖMÜR AKKOR'UN TARİFİNİ EN İYİ KİM YAPTI?

MasterChef'in son bölümüne ünlü şef Ömür Akkor ve menüyü belirledi. Onun hazırladığı yemekleri aynı şekilde hazırlamak için yarışmacılar yoğun çaba gösterdi.

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Süre bitiminde yemekler dört şef tarafından değerlendirilip on üzerinde puan verildi. İlk oyunda şefin tariflerine en yakın tabakları çıkaran Eren 30 puanla ilk turun birincisi oldu. İlk turda Dilara 24 puan, Tahsin ise 20 puan aldı.

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MASTERCHEF’TE ÇEYREK FİNALE KALAN 3. İSİM KİM OLDU?

Çeyrek finale çıkacak isimi belirleyecek ikinci turda yarışmacılara ana ürün olarak süt verildi. Dilara, Tahsin ve Eren'den yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. Sürenin bitiminde tabaklar, şefler tarafından on puan üzerinden değerlendirildi.

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MasterChef'te şeflerin iki turda verdiği puanlarla şef ceketini giyen isim belli oldu.

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Gecenin sonunda ise Dilara 43, Tahsin 45, Eren ise 48 puan topladı. Böylece MasterChef Türkiye 2021'de çeyrek finale çıkan 3. yarışmacı Eren Kaşıkçı oldu.

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ŞEF CEKETİNİ MEHMET YALÇINKAYA GİYDİRDİ

MasterChef'te Sergen ve Hasan'ın ardından çeyrek finale çıkan son yarışması Hasan oldu. Hasan'ın şef ceketini ise Mehmet Yalçınkaya giydirdi.

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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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