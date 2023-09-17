Masterchef'te umutların tükendiği anlar! Elon Musk'ın şefi yarışmacıları zorladı: "Darmaduman oldum"

Masterchef All Star'da finale adım adım yaklaşılırken yarışmacıların stresi de artmaya başladı. Elon Musk ve İngiliz kraliyet ailesine yemek yapan ünlü Şef Akira Back'in programa konuk oldu. Ünlü şefin 27 yıldır yaptığı yemek için hünerlerini sergileyip başarısız olan yarışmacılar üzüntülerini dile getirdi.

"Akira Back'in tabağına kolay diyemeyiz. Ama buraya gelen Michelin yıldızlı şeflerde başarı oranı daha yüksekti. Sanki bu gece biraz rahatlık mı vardı yoksa zorluk derecesi mi fazlaydı bilmiyorum?" diyerek yarışmacıları sorgulayan Mehmet Şef, ilk olarak Tolga'ya söz verdi.

Genç yarışmacının "Ben dürüstçe söyleyeyim. Baştan şefi tanıttınız zaten. Benim kan şekerim orada düşmeye başladı. Elon Musk var, kraliyet ailesi var, Michelin yıldızlı restoran otomatik bana bir gerginlik geldi. Elim ayağım titredi. Yalan yok. Sonuca da yansıdı. Çok mu zordu tabak? Daha iyi yapabilirdim belki de. Diğer arkadaşlar da gerilmiştir" sözleri sonrası bir açıklama da MasterChef yarışmacısı Kerem'den geldi.

ELON MUSK'IN ŞEFİNİ GÖRÜNCE ELİ AYAĞINA DOLANDI!

Kerem yaşadığı zorluğu şu sözlerle ifade etti:

27 yıldır aynı yemeği yapıyormuş şef. Bu kadar senedir sergilediği ekstra mükemmeliyet devam etmiş ve biz 45 dakikada sınandık. Zaten patatesler yanınca ben darmaduman oldum. Elim ayağıma dolaştı."

MEHMET ŞEF'TEN OLAY SÖZLER"ÖNÜNDE EĞİLİRİZ"

Mehemt Şef, "Bu tabak sizlerin yapamayacağı bir tabak değildi. Şefin tecrübesi, yıllardır aynı tabağı yapması önemli. Önünde eğiliriz, o başka bir şey. Ama yakalayabileceğiniz bir tabaktı" dedi.

Dokunulmazlığın ilk etabında en başarılı tabakların sahibi Azize, Kıvanç ve Tahsin olmuştu. İkinci etapta en başarılı tabağı yapan isim Batuhan olurken Barış ikinci, Tanya üçüncü, Hasan dördüncü, Alican beşinci, Tolga altıncı, Kerem yedinci olarak yeni haftaya adını yazdırdı.

Eleme adayı mücadelesinde ise Sefa ve Esra son ikiye kaldı. Potaya giren isim Sefa oldu.

