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MasterChef'te yarışmacılar birbirine girdi! Yanlış anlaşılınca ortalık karıştı: "Bu riskli fiili kullanmak doğru mu?"

17.09.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te bugün yeni bölüm heyecanı devam etti. Takım halinde oynanan oyunda yarışmacılardan Barış'ın kullandığı bir cümlenin ardından yapılan hata ise olay oldu.

MasterChef'te yarışmacılar birbirine girdi! Yanlış anlaşılınca ortalık karıştı: "Bu riskli fiili kullanmak doğru mu?"

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde takım oyunu heyecanı yaşandı. Her iki takımda en lezzetli ve hızlı şekilde yemeklerini bitirmeye çalışırken, kırmızı takımda yapılan hata stüdyodakileri şaşırttı.

MASTERCHEF'TE YANLIŞ ANLAŞILMA ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

Sevilen yarışmada yarışmacıların yemek bittikten sonra kornaya basması bekleniyordu.

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Ancak kırmızı takım yarışmacılarından Barış birden fazla kez 'Basın yemeği" şeklinde takım arkadaşlarına bağırınca stüdyoda işler karıştı.

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"KORNAYA BASIN" DİYE ANLAYINCA...

Cümleyi yanlış anlayan yarışmacılardan Ayaz, Barış'ın cümlesini "Kornaya basın" diye anlayınca stüdyoda gerginliğe sebep oldu.

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Yarışmacılardan Ayaz'ın kornaya basmasının ardından yemeğin bitmediği anlaşılınca yarışmacılar 'Niye yemek bitmeden kornaya bastın?' diyerek birbirine girdi.

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"BU KADAR RİSKLİ BİR FİİLİ KULLANMAK DOĞRU MU?"

Görüntülerin yeniden izlenmesinin ardından şeflerden Barış'a eleştiri geldi.

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Barış'ın kurduğu cümleyi eleştiren Somer Şef, yarışmacıya "Bu kadar riskli bir fiili kullanmak doğru mu sence?" dedi.

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Masterchef
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