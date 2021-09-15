MasterChef'te yemeğini yetiştiremeyen Şükrü, Mehmet Yalçınkaya'yı kızdırdı!

MasterChef Türkiye'de gaftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kırmızı takım oynadı. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları yeniden tezgah başına geçti.

Bu oyunda yarışmacılardan istenen yemek Danilo Zanna'nın imza tabağı maritozzo salato oldu. Ancak 50 dakikalık süre sonunda yarışmacılardan Şükrü yemeğini yetiştiremedi.

Şeflerin karşısına tabak sunamayan Şükrü "Ekmek iyi hamurdu ama dağıldı. Süre çok kısıtlıydı çıkmadı kusura bakmayın" dedi.

"BİR DAHAKİ UYARIMIZ BÖYLE OLMAZ"

Şükrü'nün sözleriyle sinirlenen Şef Yalçınkaya ise Sen bize bu sabah 'daha yemeğimi yemediniz' dedin. Ama bu gidişle yiyeceğe de benzemiyoruz. Biz senden ne zaman yemek yiyeceğiz. Elinizde bir parça da olsa tabağa koyacaksınız. Kendine gel. Bir dahaki uyarımız böyle olmaz sana" sözleriyle tepki gösterdi.

