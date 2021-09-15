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MasterChef'te yemeğini yetiştiremeyen Şükrü, Mehmet Yalçınkaya'yı kızdırdı!

15.09.2021 02:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 14 Eylül Salı ekrana gelen son bölümünde, haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kırmızı takım oynandı. Danilo Zanna'nın imza tabağını yapmaya çalışan yarışmacılardan biri yemeğini yetiştiremeyince Mehmet Yalçınkaya'yı sinirlendirdi.

MasterChef'te yemeğini yetiştiremeyen Şükrü, Mehmet Yalçınkaya'yı kızdırdı!

MasterChef Türkiye'de gaftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kırmızı takım oynadı. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları yeniden tezgah başına geçti.

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Bu oyunda yarışmacılardan istenen yemek Danilo Zanna'nın imza tabağı maritozzo salato oldu. Ancak 50 dakikalık süre sonunda yarışmacılardan Şükrü yemeğini yetiştiremedi.

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Şeflerin karşısına tabak sunamayan Şükrü "Ekmek iyi hamurdu ama dağıldı. Süre çok kısıtlıydı çıkmadı kusura bakmayın" dedi.

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"BİR DAHAKİ UYARIMIZ BÖYLE OLMAZ"

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Şükrü'nün sözleriyle sinirlenen Şef Yalçınkaya ise Sen bize bu sabah 'daha yemeğimi yemediniz' dedin. Ama bu gidişle yiyeceğe de benzemiyoruz. Biz senden ne zaman yemek yiyeceğiz. Elinizde bir parça da olsa tabağa koyacaksınız. Kendine gel. Bir dahaki uyarımız böyle olmaz sana" sözleriyle tepki gösterdi.

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Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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