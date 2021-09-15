MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Eylül MasterChef 2021'de eleme adayları kimler oldu?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 14 Eylül Salı MasterChef yeni bölümde dokunulmazlık oyununda pilav çeşitleri yapıldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın ilk eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyunu öncesinde şefler, yedi çeşit pilav yapılacağını açıkladı. Oyunda arpa şehriyeli pilav, domatesli pilav, patlıcanlı pilav, meyhane pilavı, mantarlı kaşarlı pilav, içli pilav ve Özbek pilavı yapıldı.

Ünlü şeflerin tadımları sonrasında ise oyunu kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de dokunulmazlığı kaybeden mavi takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Sekiz yarışmacı, eleme potasına girmemek için şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Bu oyunda yarışmacılardan istenen yemek Danilo Zanna'nın imza tabağı maritozzo salato oldu. Bu yemeği yapmaları için verilen süre ise 50 dakika oldu.

Süre sonunda şefler, üç ismin yaptığı yemeği başarılı buldu. Finalde Tunahan, Safanur ve Hasan arasında kazanan ismi açıkladı. Gecenin en iyi tabağını hazırlayan Hasan, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef’te dokunulmazlığı kaybeden takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan'ın eleme potasına gönderdiği isim Burcu oldu.

Haftanın ilk eleme adayı Burcu olurken ikinci eleme adayı için konsey toplandı ve oylama yapıldı.

Oylama sonucunda adı en çok yazılan Mustafa, haftanın ikinci eleme adayı oldu.





