MasterChef'te yer yerinden oynadı! Mehmet Şef fark etti, Danilo Zanna harekete geçti: "O kağıdı ver bakalım!"

MasterChef All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar farklı soslar ile tavuk yemekleri yaptı. Oynanan takım dokunulmazlığını mavi takım elde ederken, kırmızı takımda ise bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Tolga oldu. Eleme adayını belirlemek için yapılan oylamada adı en çok çıkan yarışmacı Esra oldu. Böylelikle bu haftanın eleme adayları Tanya, Barış, Kıvanç ve Esra oldu. MasterChef All Star'da yaşananlar bunlarla sınırlı değil. Şefleri sinirlendiren bir olay gerçekleşti.

MEHMET ŞEF SİNİR KÜPÜNE DÖNDÜ

MasterChef All Star bomba gibi bir bölümle ekrana gelecek. Finale yaklaşırken heyecanın giderek arttığı yarışmada gerilim had safhada.

YARIŞMACILAR TEDİRGİN OLDU!

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya "Arkaya doğru bir kağıt dolaşıyor. O ne kağıdı?" deyince yarışmacılar tedirgin oldu.

Mehmet Şef'in fark ettiği olay sonrası, Danilo Zanna söylenerek "Kağıdı ver ver ver. Ya sen tekrar mı yazdın, ya sen nasıl bir kafa ya?" diyerek uyarıda bulundu.

Mehmet Şef ise "Yani şu an Mars'tan gelmiş gibisin. Yarım saattir ne konuşuyoruz burada?" diyerek ikaz etti.

Tahsin'in ise Eda'yı alkışlayıp "Bravo, gerçekten bravo" diyerek tepki göstermesi izleyenleri şaşırttı.

