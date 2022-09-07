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MasterChef'te Yunan usulü tavuk çorbası! Yunan mutfağından avgolemono çorbası tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

07.09.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te Yunan usulü tavuk çorbası yapıldı. MasterChef Türkiye'nin "Uluslararası tavuk yemekleri gecesi" konseptli bölümünde Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yarışmacıların yaptıkları yemekleri tattı. Programı izleyenler Avgolemono çorbası ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Yunan usulü avgolemono çorbası nasıl yapılır? İşte Yunan usulü tavuk çorbası Avgolemono çorbası tarifi ile malzemeleri...

MasterChef'te Yunan usulü tavuk çorbası! Yunan mutfağından avgolemono çorbası tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde konsept "Uluslararası tavuk yemekleri gecesi" olarak belirlendi. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye adeta lezzet şöleni yaşatıyor. Programı izleyen kişiler arama motorlarında Avgolemono çorbası yapımı ile ilgili sorgulama yapıyor. Peki, Yunan usulü avgolemono çorbası nasıl yapılır? İşte Yunan usulü tavuk çorbası Avgolemono çorbası tarifi ile malzemeleri...

MASTERCHEF AVGOLEMONO ÇORBASI MALZEMELERİ NELERDİR?

6 çorba kaşığı pirinç

3 su bardağı tavuk suyu

1 çorba kaşığı tereyağı

Avgolemono çorbası terbiyesi için:

1 çorba kaşığı limon kabuğu rendesi

1 adet limonun suyu

2 adet yumurta

Karabiber

Tuz

AVGOLEMONO ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tavuk suyunu kaynatın ve yıkanmış pirinçleri ekleyin.

Pirinçler pişince, yağını, tuz ve karabiberi de ekleyin.

Sonrasında terbiyesini hazırlamaya başlayın. Terbiye için, limon suyu ve yumurtayı iyice çırpın, sıcak çorbadan alarak terbiyeye azar azar alarak ısıtın ve çorbaya karıştırarak ilave edin.

Terbiyeyle özdeştiğinde altını kapatın ve limon kabuklarını serperek servis edin.

masterchef

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

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Masterchef masterchef türkiye tarifi
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