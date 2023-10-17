MasterChef'te zamana karşı yarış! Favori yarışmacının dikkatsizliği herkesi şaşırttı! "Hayatının hatasını yaptın"

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef'te gerilim had safhada. Yarışmacılar arasında yaşanan gerginlik sürüyor. Öte yandan Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun belirlediği malzemeler doğrultusunda yemek yapan yarışmacılar kısa sürede iyi iş çıkarmaya çalışıyor. Kaptanlık oyunu sonucu takımların belirlenmesinin ardından ilk oyun oynandı. Barbaros'un yaptığı hata ise herkesi şaşırttı.

MASTERCHEF'TE HEYECAN DORUKTA

Somer Şef yaptığı açıklamada "Bugünkü mutfağımız Ege Bölgesi" ifadesini kullandı. Bir hayli heyecanlanan yarışmacılar belirlenen süre zarfında hünerlerini gösterdi.

BARBAROS ÖYLE BİR HATA YAPTI Kİ...

Barbaros elindeki ızgarayı tutamayınca balıklardan biri yere düştü. Şeflerin gözü önünde yaşanan bu olay sonrası kendi kendine sitem eden favori yarışmacı, "Hayatının hatasını yaptın Barbaros" diyerek söylendi.

Barbaros'un yaşadığı talihsizliğin puanlamaya nasıl yansıyacağı ise şimdiden merak konusu oldu.





