MASTERCHEF TOLGA KİMDİR? Tolga Şener kaç yaşında, hangi yıl yarıştı? MasterChef All Star'dan elendi!

Tolga Şener, MasterChef'ten elenmesi nedeniyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri gecesinde en sevilen yarışma ödülünü alan MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Bu yıl puanlı sistemin ilk kez uygulandığı gece büyük mücadeleye sahne oldu. MasterChef'ten elenerek hayallerine veda eden yarışmacı Tolga Şener vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Tolga Şener'in biyografisi...

MASTERCHEF TOLGA KİMDİR?

Tolga Şener 1991'de Ankara'da dünyaya geldi.

Aslen Ankaralı'dır. Tolga Şener şimdilerde 32 yaşındadır.

İlk, orta ve lise öğreniminin ardından Astronomi Bölümü'nden mezun oldu. Mutfak alanına geç yaşta başlayan Tolga Şener, üç yıldan beri aşçılık yapmaktadır. Ankara'da ikamet etmektedir.

TOLGA ŞENER MASTERCHEF'TEN ELENDİ

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef All Star'da zorlu bir eleme gecesi yaşandı. İki etaplı gerçekleşen yarışmada yarışmacılar yaptıkları yemeklerle puanlandılar. Dilara ve Esra iki etabın sonunda 38 puan alarak MasterChef All Star'da ilk 10'a kaldılar. Son ikiye Tolga ve Eren kaldı. Eren ve Tolga'nın son ikiye kaldığı gecede uskumru dolması yapıldı. Somer Şef'in yarışmadan klasikleşen tabağı olan uskumru dolmasını en başarısız yapan ve en az puanı toplayan isim ise Tolga oldu. Tolga puanlama sisteminin ilk gecesinde 39 puan alan Eren'e karşı 36 puan alarak yarımadan ayrıldı. Tolga, Alican'ın ardından MasterChef All Star'a 19. olarak veda etti.





