YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. MasterChef Tosunum böreği tarifi! Tosunum böreği nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılışı!

MasterChef Tosunum böreği tarifi! Tosunum böreği nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılışı!

08.09.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te de yapılan Tosunum Böreği tarifi merak ediliyor. Birçok yöresel ve özgün farklı tarife ev sahipliği yapan ülkemizde içerisinde malzemeler ve lezzetiyle ön plana çıkan börekler arasında Tosunum böreği bulunuyor. Peki Tosunum böreği nasıl yapılır? İşte MasterChef Tosunum böreği tarifi ve malzemeleri!

MasterChef Tosunum böreği tarifi! Tosunum böreği nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılışı!

Kütahya'ya özgü bir börek çeşidi olan tosunum böreği, hem lezzetli bir tarif hem de akşam yemeklerinde ara sıcak için sunulabilen pratik bir atıştırmalık. İşte Tosunum böreği tarifi ve malzemeleri...

TOSUNUM BÖREĞİ MALZEMELERİ

Hamuru için malzemeler;

1 adet margarin
Aldığı kadar un
Tuz
Haşhaş
1 şişe maden suyu
1 adet yumurta
1 çorba kaşığı yoğurt
1 çay bardağı zeytinyağı

İç harcı için malzemeler;

Tuz
Karabiber
1 su bardağı yeşil mercimek
1 adet doğranmış soğan
Sıvı yağ

TOSUNUM BÖREĞİ TARİFİ!

Hamur için gerekli tüm malzemeleri bir kabın içine alarak, iyice yoğurun.
Ardından hamuru 8 eşit parçaya ayırın. Her parçayı bir tabak büyüklüğünde açarak, yağlayıp ve katlayın. Daha sonra hamurları buzdolabında 1 saat bekletin.

Ardından beklettiğiniz parçaları açıp, 4 parçaya bölün. İçi için, 1 su bardağı yeşil mercimeği iyice haşlayıp, süzün. Sıvı yağ ile ince ince doğradığınız soğanları kavurun ve mercimeği soğanların üstüne ilave edin. Hazırladığını içe tuz ve karabiber ekleyip, açtığınız hamurların içine yerleştirin. İçini doldurduğunuz hamurların üzerine yağlı haşhaş sürülüp fırına verin. Sıcak olarak servise sunun.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Reyhan şerbeti nasıl yapılır?Reyhan şerbeti nasıl yapılır?
"Evde yoğurt yapmak mı? Çok zahmetli" demeyin! İşte evde taş gibi yoğurt yapmanın sırrı... "Evde yoğurt yapmak mı? Çok zahmetli" demeyin! İşte evde taş gibi yoğurt yapmanın sırrı...
Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!
Anahtar Kelimeler:
börek tarifi Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama

Dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i kocaman oldu! "Ne ara bu kadar büyüdün?"

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i kocaman oldu! "Ne ara bu kadar büyüdün?"

Masterchef Deli kız çorbası tarifi! Deli kız çorbası yapımı

Masterchef Deli kız çorbası tarifi! Deli kız çorbası yapımı

Taptaze domatesler kışa hazır! Domates salçası nasıl yapılır?

Taptaze domatesler kışa hazır! Domates salçası nasıl yapılır?

MasterChef kedi batmaz tarifi nasıl yapılır?

MasterChef kedi batmaz tarifi nasıl yapılır?

Her yemeğe yakışıyor! Evde sarımsak tozu nasıl yapılır?

Her yemeğe yakışıyor! Evde sarımsak tozu nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.