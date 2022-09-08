MasterChef Tosunum böreği tarifi! Tosunum böreği nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılışı!

Kütahya'ya özgü bir börek çeşidi olan tosunum böreği, hem lezzetli bir tarif hem de akşam yemeklerinde ara sıcak için sunulabilen pratik bir atıştırmalık. İşte Tosunum böreği tarifi ve malzemeleri...

TOSUNUM BÖREĞİ MALZEMELERİ

Hamuru için malzemeler;



1 adet margarin

Aldığı kadar un

Tuz

Haşhaş

1 şişe maden suyu

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı yoğurt

1 çay bardağı zeytinyağı

İç harcı için malzemeler;



Tuz

Karabiber

1 su bardağı yeşil mercimek

1 adet doğranmış soğan

Sıvı yağ

TOSUNUM BÖREĞİ TARİFİ!

Hamur için gerekli tüm malzemeleri bir kabın içine alarak, iyice yoğurun.

Ardından hamuru 8 eşit parçaya ayırın. Her parçayı bir tabak büyüklüğünde açarak, yağlayıp ve katlayın. Daha sonra hamurları buzdolabında 1 saat bekletin.

Ardından beklettiğiniz parçaları açıp, 4 parçaya bölün. İçi için, 1 su bardağı yeşil mercimeği iyice haşlayıp, süzün. Sıvı yağ ile ince ince doğradığınız soğanları kavurun ve mercimeği soğanların üstüne ilave edin. Hazırladığını içe tuz ve karabiber ekleyip, açtığınız hamurların içine yerleştirin. İçini doldurduğunuz hamurların üzerine yağlı haşhaş sürülüp fırına verin. Sıcak olarak servise sunun.



