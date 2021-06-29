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MasterChef Türkiye 2021'de korkutan anlar! Yarışmacı Rüstem Kömürcü stüdyoda fenalaştı

29.06.2021 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yeni sezona başlayan MasterChef Türkiye'nin ilk tur elemelerinde korkutan anlar yaşandı. MasterChef'in 28 Haziran Pazartesi günü ekrana gelen yeni bölümünde şeflerin karşısına çıkan Rüstem Kömürcü, stüdyoda fenalaştı. Yarışmacının yardımına ünlü şefler yetişti.

MasterChef Türkiye 2021'de korkutan anlar! Yarışmacı Rüstem Kömürcü stüdyoda fenalaştı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de ilk tur elemeleri ekrana gelmeye başladı.

MasterChef Türkiye yeni bölümünde ilk turu geçme mücadelesi için şeflerin karşısına çıkan Rüstem Kömürcü deniz levreği yaparak yarıştı.

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STÜDYODA FENALAŞTI

Rüstem Kömürcü ise şeflerin yemeğini tatmalarının ardından fenalaştı.

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"Kendimi iyi hissetmiyorum" diyen yarışmacı güçlükle tezgaha tutunarak ayakta kalmaya çalıştı.

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Bayılmak üzere olan yarışmacının yardımına ise Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yetişti.

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YARDIMINA ŞEFLER KOŞTU

Yere düşmek üzere olan Rüstem Kömürcü'nün kollarına girerek tutan şefler stüdyoya sağlık ekiplerini çağırdı.

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Sağlık ekibinin müdahalesinden sonra kendine gelen yarışmacı "Tavaya sosu koyduğumda elim titriyordu. Başım döndü gözlerim karardı bir anda. Bir şey hatırlamadım o an" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

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Bir süre sonra iyileşen yarışmacı şeflerin kararıyla bir üst tura çıkamadı. Somer Sivrioğlu yarışmacıdan seneye tekrar katılmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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