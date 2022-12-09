MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Türkiye'de düello akşamı! MasterChef'te bu akşam düelloyu hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'de düello akşamı! MasterChef'te bu akşam düelloyu hangi takım kazandı?

09.12.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de bu akşam düello heyecanı yaşanıyor. Yarışmacı sayısının azalmasıyla daha da zorlaşan etaplarla karşılaşan MasterChef yarışmacıları bu akşam ciğer yemekleriyle yarışacak. Kuzu, tavuk, kaz ve dana ciğeriyle zorlu şartlarda yemekler yapan takımlardan gecenin kazananı hangi takım oldu?

MasterChef Türkiye'de düello akşamı! MasterChef'te bu akşam düelloyu hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'de bu akşam gelenekselleşen halatlı yarışma düellosu yaşanıyor. Daha önceki senelerde MasterChef Türkiye yarışmacıları takımlarıyla kendi içlerinde birbirlerine halatla bağlanırken bu akşamki bölümde ikişer ikişer ekip arkadaşlarıyla sırt sırta farklı tezgahlarda çalışacaklar.

GECENİN KAZANANI HAGİ TAKIM OLACAK?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

Ortaya eğlenceli görüntülerin çıktığı düelloda kırmızı takımdan Büşra Burak Kaya'yla, Kıvanç Tolga'yla, Ayaz Görkem'le ve Yağız Metin'le eşleşti. Yarışmacılar yemeklerini çıkartırken oldukça zorlandı. Kısıtlı hareketlerle yemek yapmak durumunda olan son 8 yarışmacısı hünerlerini sergiledi. Şef Mehmet Yalçınkaya ve yarışmacılar arasında eğlenceli anlar yaşandı. Birbirine halatla bağlı yarışmacıların arasından geçmek isteyen Mehmet Şefi Kıvanç ve Tolga halatlarının arasından geçirmedi.

HAFTANIN SON OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANACAK?

6 aralık masterchef dokunulmazlık

İzleyenlerin merakla beklediği ciğer yemeklerinin yapıldığı bu akşamki bölümde günün kazananı hangi takım olacak? Potaya gitmekten bugünlük kurtulan takım kırmızı takım mı mavi takım mı olacak? Haftanın son takım oyununun kazananı hangi takım olacak?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dizisi yayından kalkıyor! Kararını açıkladı: Oyunculuğa ara verdimDizisi yayından kalkıyor! Kararını açıkladı: Oyunculuğa ara verdim
Dalga konusu oldu! İbo da paylaşım yaptıDalga konusu oldu! İbo da paylaşım yaptı
Merak edilen sorulara yanıt verildi! "Seks olacak mı?" sorusuMerak edilen sorulara yanıt verildi! "Seks olacak mı?" sorusu
Anahtar Kelimeler:
Masterchef düello masterchef türkiye ele

En Çok Okunan Haberler

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

Bu kuralı kimse bilmiyor! Evde kalmak için bunu yapınca...

Bu kuralı kimse bilmiyor! Evde kalmak için bunu yapınca...

EYT'de yeni yaş sınırı ve kişi sayısı iddiası!

EYT'de yeni yaş sınırı ve kişi sayısı iddiası!

'Karımla yalnız kalmak için beni dövüp evden atıyordu' Şok sözler

'Karımla yalnız kalmak için beni dövüp evden atıyordu' Şok sözler

Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu oluyor

Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu oluyor

'Kimden talimat aldın?' sorusuna yanıt!

'Kimden talimat aldın?' sorusuna yanıt!

İlginizi Çekebilir

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.