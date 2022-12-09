MasterChef Türkiye'de düello akşamı! MasterChef'te bu akşam düelloyu hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'de bu akşam gelenekselleşen halatlı yarışma düellosu yaşanıyor. Daha önceki senelerde MasterChef Türkiye yarışmacıları takımlarıyla kendi içlerinde birbirlerine halatla bağlanırken bu akşamki bölümde ikişer ikişer ekip arkadaşlarıyla sırt sırta farklı tezgahlarda çalışacaklar.

GECENİN KAZANANI HAGİ TAKIM OLACAK?

Ortaya eğlenceli görüntülerin çıktığı düelloda kırmızı takımdan Büşra Burak Kaya'yla, Kıvanç Tolga'yla, Ayaz Görkem'le ve Yağız Metin'le eşleşti. Yarışmacılar yemeklerini çıkartırken oldukça zorlandı. Kısıtlı hareketlerle yemek yapmak durumunda olan son 8 yarışmacısı hünerlerini sergiledi. Şef Mehmet Yalçınkaya ve yarışmacılar arasında eğlenceli anlar yaşandı. Birbirine halatla bağlı yarışmacıların arasından geçmek isteyen Mehmet Şefi Kıvanç ve Tolga halatlarının arasından geçirmedi.

HAFTANIN SON OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANACAK?

İzleyenlerin merakla beklediği ciğer yemeklerinin yapıldığı bu akşamki bölümde günün kazananı hangi takım olacak? Potaya gitmekten bugünlük kurtulan takım kırmızı takım mı mavi takım mı olacak? Haftanın son takım oyununun kazananı hangi takım olacak?



