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MasterChef Türkiye'de kim kazandı? MasterChef 2021 yarışmacıları kimler oldu?

23.08.2021 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2021'de ana kadroya giren son yarışmacı belli oldu. MasterChef Türkiye’de final turunda seçilen yedek yarışmacılar, 22 Ağustos Pazar ekrana gelen 44. bölümde, üç gruptan seçilen 15 yarışmacı ana kadroya girmek için mücadele etti. İlk turda en iyi dalyan köfteyi yapan 7 yarışmacı ise, İkinci turda yaratıcılık oyununda karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda şeflerin kararıyla ana kadroya giren son yarışmacı belli oldu. Böylece MasterChef 2021'nin 16 kişilik ana kadrosu da belirlendi.

MasterChef Türkiye'de kim kazandı? MasterChef 2021 yarışmacıları kimler oldu?

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’de, üç hafta önce başlayan final turunda üç ayrı gruptan beşer yarışmacı ana kadroya seçilirken beşer yarışmacı da yedek olarak seçilmişti. 22 Ağustos Pazar MasterChef 2021 yeni bölümde 15 yedek yarışmacı, son yarışmacı olmak için mücadele etti. Ana kadroya girmek için son şansları olan yarışmacılar arasında nefes kesen mücadeleler yaşandı. Gecenin sonunda en iyi tabağı çıkaran isim, MasterChef 2021’in ana kadrosuna giren 16. yarışmacı oldu.

MASTERCHEF’TE ANA KADROYA GİREN 16. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye’de final turu ilk bölümünde yarışmacılardan istenilen yemek dalyan köfte oldu. Bu yemeği yapmaları için verilen süre 50 dakika idi.

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Süre sonunda şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı ve turu geçen yarışmacıları açıkladılar. Yaratıcılık oyununa geçen yarışmacılar; Yiğit, Araz, Merve, Pelin, Azize, Samet ve Sergen oldu.

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Yaratıcılık oyununda ana ürün olarak kavun verildi. Yarışmacılardan bu ürünle yapacakları kreatif yemek için verilen süre ise 40 dakika oldu. Sürenin bitimiyle şefler tadım yaptıktan sonra gecenin sıralamasını açıkladı. Buna göre yedinci Merve, altıncı Araz, beşinci Yiğit, dördüncü Pelin, üçüncü ise Azize oldu. Geceyi ikinci olarak bitiren Samet olurken MasterChef 2021'in ana kadrosuna katılan son yarışmacısı Sergen Özen oldu.

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MASTERCHEF 2021 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

İlk gruptan ana kadroya giren isimler, Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak idi.

8 Ağustos Pazar günü başlayan ikinci grubun mücadelesinde ana kadroya girenler Şükrü Özsarı, Hamza Mercimek, Burcu Önal, Görkem Demiral ve Hasan Biltekin oldu.

Bu hafta başlayan üçüncü grubun mücadelesinde önlüğü kaparak ana kadroya girenler ise Tahsin Küçük, Eren Kaşıkçı, Mert Yılmaz, Safanur Bol, Emre Büber oldu. MasterChef ana kadroya yedek gruptan dahil olan yarışmacı ise Sergen Özen oldu.

MASTERCHEF YEDEK YARIŞMACILAR KİMLER?

MasterChef 2021 yedek kadrosuna giren isimler Ateş, Berk, Nursima ve Mete oldu. İkinci gruptan ise Azize, Araz, Samet, Merve ve Zerda yedek yarışmacılar arasına girdi. Üçüncü gruptan seçilen yedek yarışmacılar; Mustafa, Melis, Pelin, Yiğit ve Rabia oldu.


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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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