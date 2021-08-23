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MasterChef 2021'de Sergen Özen kavun ve peyniri birleştirdi, ana kadroya girdi! Şef Mehmet Yalçınkaya: Kaşık atabilirdik

23.08.2021 02:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2021'in 22 Ağustos Pazar ekrana gelen son bölümünde ana kadroya giren 16. yarışmacı belli oldu. MasterChef'in dikkat çeken yarışmacılarından olan Sergen Özen, çıkardığı tabakla ünlü şefleri şaşırttı. Ana ürün olarak verilen kavunu, peynirle harmanlayan Sergen, ana kadroya girmeyi başardı. Şef Mehmet Yalçınkaya, "Kaşık atabilirdik" dedi.

MasterChef 2021'de Sergen Özen kavun ve peyniri birleştirdi, ana kadroya girdi! Şef Mehmet Yalçınkaya: Kaşık atabilirdik

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’de, üç hafta süren final turları sona erdi. MasterChef'in ana kadrosuna giren 15 yarışmacı belli olmuştu. Son bölümde ise yedek kadroya giren yarışmacılar tezgah başına geçti. Yedeklerden bir yarışmacı ise ana kadroya girme şansı yakaladı.

MasterChef ilk bölümde yarışmacılardan dalyan köfte yapmaları istendi. Köfteyi en iyi yaparak üst tura çıkan isimler Yiğit, Araz, Merve, Pelin, Azize, Samet ve Sergen oldu. Yaratıcılık oyununda ana ürün olarak kavun verildi.

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"USTALIK ESERİM"

Yarışmacı Sergen Özen ise kavun ve peyniri harmanlayarak bir başlangıç tabağı hazırladı. Yarışmacı tabağını "Ustalık eserim" sözleriyle şeflere takdim etti.
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"KAVUN PEYNİR EN İYİ İKİLİ"

Tekirdağlı olan yarışmacı "Kavunlu ve peynirli mayonez yaptım. Kavun denince akla gelen ilk şey peynir. Kavun peynir en iyi ikili. Bir de fesleğenli kavunlu yağ yaptım" dedi.

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Tadımları yapan ünlü şefler verdikleri ortak kararla oyunu kazanan ismin Sergen olduğunu açıkladı.

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"KAŞIK ATABİLİRDİK"

MasterChef ana kadrosuna girmeyi başaran Sergen büyük sevinç yaşadı. Yemek hakkında konuşan Şef Mehmet Yalçınkaya "Oradaki dip sos tek başına bir efsane. Bu kadar kıvamlı bir sos görmedim uzun zamandır. Her şeyi alıp götürdü. Hepsi iyiydi. Kavunla fesleğen birleşince kivi tadı ortaya çıkıyormuş" ifadelerini kullandı.

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Şef Yalçınkaya "Somer şefin de dediği gibi kaşık atabilirdik. Ancak biz bir çıtır istiyorduk" dedi.

MasterChef Türkiye'de kim kazandı? MasterChef 2021 yarışmacıları kimler oldu?MasterChef Türkiye'de kim kazandı? MasterChef 2021 yarışmacıları kimler oldu?

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Şef Sivrioğlu ise yarışmacının performansına dikkat çekerek "Bu yarışma başladığından beri bir yarışmacının oynayabileceği maksimum oyun 16. Sen de 16 yarışmada oynayarak ana kadronun 16. yarışmacısı oldun" dedi.

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Ana kadroya girdikten sonra duygularını ifade eden Sergen ise "Artık kadrodayım çok mutluyum. 16 oyunun 16'sında oynadım. Artık hak ettiğimi düşünüyorum. Şampiyonluk yolunda ilerlemeyi amaçlıyorum" şeklinde konuştu.

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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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