MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef'ten o yarışmacıya sert uyarı! "Sen kendine bir gel"

MasterChef Türkiye'de yeni sezon heyecanı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ana kadro için mücadele eden yarışmacıları değerlendiren şeflerden sert uyarılar geldi. Mehmet Şef, yarışmacılardan Vural'ın tabağına yaptığı sert yorumla dikkat çekti.

"EN NEFRET ETTİĞİMİZ ŞEY ÖZENSİZLİKTİR"

MasterChef Türkiye'de ana kadro için mücadele eden yarışmacıları değerlendiren şefler yorumlarıyla dikkat çekiyor.

Şeflerden Mehmet Yalçınkaya, dün akşam Vural'ın yaptığı tabak sonrasında sert uyarılarda bulundu. Mehmet Şef yarışmacıya, "Restoranda ve burada en nefret ettiğimiz şeylerden biri özensizliktir. Senin esprili olman enerjik olman bizi rahatsız etmez. Yapacağın işi ciddiye alıp almamakta senin sorunun. Biz sonuçta yemeğe bakar, yemeği değerlendiririz." diyerek yarışmacıyı uyardı.

"BİR STAJYERİN TABAĞI KOYACAĞI ŞEKİLDE..."

Mehmet Şef daha sonra sözlerine, "Tabakta böyle ortalama bir stajyerin tabağa koyacağı şekilde ürün koyamazsın. Bir kere bu kendine saygısızlık. Şu kadar yıl bu işi yaparak ki daha önce giden yemeğini de gördük uzaktan onda da bir özen göremedik." dedi.

"SEN KENDİNE BİR GEL"

Mehmet Şef daha sonrasında, "Benim yemeğim lezzetliyse kesin geçer... Evet lezzete önem veriyoruz gerçekten önem veriyoruz ama bir sunum bir ciddiyet bir özen isteriz. Sen kendine bir gel."





