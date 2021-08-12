MasterChef Türkiye'de tansiyon yükseldi! Gözyaşlarını tutamadı

MasterChef Türkiye 2021'de ana kadroya girebilmek için mücadele eden yarışmacılar, ilk turda Endonezya mutfağından bir yemek yaparak yarıştı.

İlk tur sonunda şeflerin değerlendirmeleri sonucunda, Samet, Hüseyin, Pınar, Görkem ve Araz yaratıcılık oyununa geçmeyi başaran isimler oldu.

MasterChef Türkiye'nin ikinci turunda yarışmacı adayları arasında yer alan Azize ile Görkem arasında tansiyon yükseldi.

AZİZE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Azize, salata ile ilgili olarak Görkem'e bir soru yönelttiğini ve aldığı cevap sonrası salatasını ona göre yaptığını dile getirdi.

Azize'nin bu sözlerini yanlış anlayan Görkem, yapılan hatayı kendisine mâl edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Azize, yanlış anlaşıldığını dile getirse de üzüntüsünden gözyaşlarını tutamadı.

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ise Görkem ve Azize ile konuşarak yaşanan tartışmayı sonlandırdı.





