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MasterChef Türkiye'de tansiyon yükseldi! Gözyaşlarını tutamadı

12.08.2021 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadele ediyor. TV8'de ekrana gelen MasterChef'in 11 Ağustos Çarşamba yayınlanan son bölümünde yarışmacılar arasında tansiyon yükseldi. İkinci turda kenarda olan Azize ile ana kadroya girebilmek için tezgah başına geçen Görkem arasında tartışma yaşandı. Yarışmacı Azize, yaşanan olaydan sonra gözyaşlarını tutamadı.

MasterChef Türkiye'de tansiyon yükseldi! Gözyaşlarını tutamadı

MasterChef Türkiye 2021'de ana kadroya girebilmek için mücadele eden yarışmacılar, ilk turda Endonezya mutfağından bir yemek yaparak yarıştı.

İlk tur sonunda şeflerin değerlendirmeleri sonucunda, Samet, Hüseyin, Pınar, Görkem ve Araz yaratıcılık oyununa geçmeyi başaran isimler oldu.

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MasterChef Türkiye'nin ikinci turunda yarışmacı adayları arasında yer alan Azize ile Görkem arasında tansiyon yükseldi.

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AZİZE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Azize, salata ile ilgili olarak Görkem'e bir soru yönelttiğini ve aldığı cevap sonrası salatasını ona göre yaptığını dile getirdi.

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Azize'nin bu sözlerini yanlış anlayan Görkem, yapılan hatayı kendisine mâl edilmemesi gerektiğini ifade etti.

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Azize, yanlış anlaşıldığını dile getirse de üzüntüsünden gözyaşlarını tutamadı.

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Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ise Görkem ve Azize ile konuşarak yaşanan tartışmayı sonlandırdı.

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TV8 Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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