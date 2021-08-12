MasterChef Türkiye final turunda kim kazandı? İşte 11 Ağustos MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemelerinin ardından final turları ekrana gelmeye devam ediyor. İki eleme turunu geçerek final turuna kalan yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için yarışıyor. MasterChef son bölümde şeflerin istediği yemekleri en iyi şekilde yapan kişi, ismi yazılı önlüğü kazanarak adını MasterChef 2021 yarışmacıları arasına yazdırdı.

MASTERCHEF’TE ANA KADROYA GİREN 9. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye ilk bölümde yarışmacılardan istenen yemek Endonezya mutfağından nasi goreng oldu. Bu yemek için verilen süre ise 35 dakika idi. Süre bitiminde şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı ve sonraki tura geçeni açıklamak için değerlendirme yaptılar. Samet, Hüseyin, Pınar, Görkem ve Araz yaratıcılık oyununa geçmeyi başaran isimler oldu.



Yaratıcılık oyununa geçen yarışmacılara verilen ana ürün biber oldu. Beş yarışmacı, farklı çeşitlerde biberlerle 40 dakika içinde yaratıcı bir tabak çıkarmak için mücadele etti. Yarışmacılar, verilen ürünle birbirinden farklı kreatif tabakları çıkardı. Şefler, yarışmacılar tabaklarını anlatırken yemeklerin tadımını yaptılar.

Sonrasında yaptıkları değerlendirme sonucunda sıralamayı açıkladılar. Buna göre beşinci Araz, dördüncü Pınar, üçüncü Samet olurken son ikiye Görkem ve Hüseyin kaldı. Bu iki isim arasında daha başarılı olan Görkem Demiral, MasterChef 2021 ana kadroya giren dokuzuncu yarışmacı oldu.

MASTERCHEF 2021 ANA KADROSUNA GİREN YARIŞMACILAR

MasterChef Türkiye’nin final turu 1 Ağustos Pazar günü başladı. İlk gruptan ana kadroya giren isimler; Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak idi. 8 Ağustos Pazar günü başlayan ikinci grubun mücadelesinde ana kadroya girenler Şükrü Özsarı, Hamza Mercimek ve Burcu Önal oldu.

MasterChef 2021 yedek kadrosuna giren isimler ise Sergen, Ateş, Berk, Nursima ve Mete oldu.

