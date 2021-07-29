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MasterChef Türkiye'de terleyen yarışmacı, diskalifiyenin kıyısından döndü!

29.07.2021 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yeni sezonuyla ekrana gelen MasterChef Türkiye'de 2. tur heyecanı yaşanıyor. MasterChef''te geçtiğimiz günlerde teri açtığı hamura damlayan yarışmacı Oktay Uğur diskalifiye olmuştu. Son bölümde yarışan Mert ise aşırı terleyince Mehmet Yalçınkaya tarafından uyarıldı. Son anda alnındaki teri silen yarışmacı diskalifiye olmaktan kurtuldu.

MasterChef Türkiye'de terleyen yarışmacı, diskalifiyenin kıyısından döndü!

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemeleri ekrana gelmeye devam ediyor.

MasterChef son bölümde Ozan, Mert ve İlhan isimli yarışmacılar üçlü düelloda karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, şeflerin istediği lazanyayı en iyi şekilde yapabilmek için mücadele verdi.

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Yarışmacı Mert ise lazanya için hamur açarken terledi. Yarışmacının terlediğini gören Mehmet Yalçınkaya ise yanına gelerek, ter damlarının yemeğe düşüp düşmediğini kontrol etti.

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Yarışmacıyı uyaran Yalçıkaya, "Teri sil. Bu ter başına bela olabilir. Yemeğin içine giderse o yemeği yemiyoruz" dedi.

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Ünlü şefin uyarmasıyla terini silen yarışmacı, diskalifiye olmaktan da kurtuldu.

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Yarışmacı Mert, yaptığı lazanya ile bir üst tura çıkmayı başaran isim oldu.

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TER NEDENİYLE DİSKALİFİYE OLMUŞTU

MasterChef'in geçtiğimiz günlerde ekrana gelen bölümünde, Oktay Uğur büyük talihsizlik yaşamıştı.

Hamur yoğuran yarışmacının kafasından damlayan terlerin yoğurduğu hamura karışmıştı.

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Yarışmacının aşırı terlemesinden şüphelenen Mehmet Yalçınkaya, kamera kayıtlarını inceledikten sonra kararını vermişti.

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Yarışmacının ter damlalarının iki defa hamura aktığını fark eden Yalçınkaya, hijyenik bir sıkıntı olduğu gerekçesiyle Oktay'ın yemeği tatmamıştı.
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Böylece yarışmacı yaşadığı talihsiz olayla birlikte stüdyodan gönderilmişti.

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Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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