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MasterChef Türkiye'den elenen Didem Devay'dan açıklama: Linç edilmeye çalışıldım

19.10.2020 20:35 | Son Güncelleme:
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MasterChef Türkiye'den elenen Didem Devay'dan açıklama: Linç edilmeye çalışıldım

MasterChef Türkiye'den elenen son isim Didem Devay oldu. MasterChef'e yedeklerden katılan Didem, son bölümde eksik tabakla şeflerin karşısına çıkınca hayallerine veda etti. Didem Devay, elenmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. MasterChef Didem, "Çok fazla üzerime gelindi, elimden geldiğince yemeklerimi çıkardım fakat sosyal medyada sürekli linç edilmeye çalışıldım" dedi.

MasterChef'ten elenen Didem Devay, son bölümün yayınlanmasının ardından Instagram hesabından bir açıklama yaptı:

Masterchef'e katılma sebeninin geleneksel yemeklerde kendisine olan güveni ve el becerisi olduğunu ifade eden Didem, "Aslında benim işim herkesten zordu çünkü bana karşı oluşmuş önyargıları yıkmam gerekiyordu. Çok fazla üzerime gelindi, elimden geldiğince yemeklerimi çıkardım fakat sosyal medyada sürekli linç edilmeye çalışıldım. Ki bence hiç kimse sosyal medyada olmanın verdiği güvenle insanlara böyle kalpsiz konuşmalar yapmamalı. Yarışmada bulunduğum süre boyunca üzerimde ne kadar baskı olsa da karakterimi bozmadım, her zaman Didem oldum. Sizlere de tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

didem-devay-aciklama

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