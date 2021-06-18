MasterChef Türkiye jüri üyesi Danilo Zanna'dan samimi itiraflar: Yarışmacıları biz de seyirciler kadar görüyoruz

MasterChef Türkiye 2021 yarışması Temmuz ayında yeni sezonuyla TV8 ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte jürilik yapan ünlü şef Danilo Zanna, Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı.

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun Kurban Bayramı'ndan sonra yayınlanmaya başlayacağını söyleyen Zanna, "Jüri üyeliği çok güzel ama kıran biri değilim. Çok başarılı gençlere dokunabiliyoruz, mesleki anlamda bir şeyler öğretebiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. MasterChef'deki ortam hem bizim hem de yarışmacılar için çok özel" dedi.

"MASTERCHEF'TE YARIŞMACILARI SEYİRCİLER KADAR GÖRÜYORUZ"

MasterChef'te jüri üyeleri olarak asla taraf olmadıklarını belirten ünlü şef, yemek konusunda geleneksel kuralların olduğunu ve buna göre karar verdiklerini söyledi. Yarışmacılarla stüdyo dışında görüşmediklerini de anlatan Zanna, "Meslek olarak bazı kuralları var. Bu kurallar çok düz ve tartışamazsın. Ben orta pişmiş istedim, az pişmiş geldi. Bunu görebiliyorsun. Geleneksel yemek kuralları çok net. Bir taraf var yaratıcılık. Bunun üzerinde 3 jüri de kendi vizyonundan değerlendiriyor. Orada aslında bir farklılık oluyor. Yarışmada o kadar yüksek bir tempo içinde gidiyoruz ki, biz de yarışmacıları seyirciler kadar görüyoruz. Daha fazla değil sadece o yarışmada görüyoruz. Fazla sohbet etme fırsatımız olmuyor. Mesela Barbaros'la hesaplasan kaç dakika konuştuk. O da kişisel değil yemek üzerine. O yüzden sevdim yada sevmedim gibi bir fırsat olmuyor. Karakteri çok fazla insanlar tanımıyor" ifadelerini kullandı.