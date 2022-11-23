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MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı bakın şimdi ne yapıyor? Gökçeada'da mütevazı bir hayatı vardı...

23.11.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2021 sezonunda rakibi Hasan Biltekin'i geride bırakarak şampiyonluk kupasını kaldıran Eren Kaşıkçı bakın şimdi ne yapıyor...

MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı bakın şimdi ne yapıyor? Gökçeada'da mütevazı bir hayatı vardı...

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

MasterChef Türkiye 2021 sezonunun iddialı yarışmacılarından Eren Kaşıkçı, Nevşehirli rakibi Hasan Biltekin'i 7 puan farkla yenerek şampiyon olmuştu.

MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı bakın şimdi ne yapıyor? Gökçeada'da mütevazı bir hayatı vardı..

Yarıştığı dönem Gökçeada'da bir restoranda çalışan Eren Kaşıkçı, İstanbul'a geri döndü.

MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı bakın şimdi ne yapıyor? Gökçeada'da mütevazı bir hayatı vardı...

Zekeriyaköy'de bir restoran açan Eren Kaşıkçı, heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Eren Kaşıkçı, İstanbul'da iş kurduğu için artık Gökçeada'da yaşamayacak.

MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı bakın şimdi ne yapıyor? Gökçeada'da mütevazı bir hayatı vardı...

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Aslen Tokatlı olan şampiyon, asker bir baba ve ev hanımı bir annenin oğlu. Babasının mesleği nedeniyle pek çok şehir gezen Eren Kaşıkçı; Balıkesir, Kıbrıs ve Samsun gibi farklı bölgelerde bulundu.

MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı bakın şimdi ne yapıyor? Gökçeada'da mütevazı bir hayatı vardı...

19 Mayıs Üniversitesi'nde Turizm bölümünü kazanan Eren Kaşıkçı, eğitimini yarıda bıraktı. Bir süre İstanbul'un en lüks restoranlarında görev yapan şampiyon, yıllar önce Gökçeada'ya yerleşmişti.


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