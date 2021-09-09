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MasterChef Türkiye yarışmasında çok konuşulacak detay! Her şey kurgu mu?

09.09.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüri olarak boy gösterdiği sevilen yarışma MasterChef’te bir detay dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Fark edilen detaydan sonra izleyiciler MasterChef programında yaşanan her şeyin bir kurgu olup olmadığını araştırmaya başladı.

MasterChef Türkiye yarışmasında çok konuşulacak detay! Her şey kurgu mu?

TV 8’de ekrana gelen yarışma programı MasterChef Türkiye’de dikkat çeken bir olay yaşandı.

MasterChef 2021’in son eleme bölümünde jüri üyeleri yarışmacılardan tepsi baklava yapmalarını istedi. Fakat izleyicilerin gözünden kaçmayan ve fark edilen bir durum sosyal medyada skandal olarak konuşulmaya başlandı.

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Baklavasını yapan bir yarışmacı ürünü fırına vermeden öncesinde tepsisinde 35 dilim baklava olduğu görüldü. Ancak kameralara yansıyan görüntüde, aynı yarışmacı tepsisini fırından çıkardığında tepside 42 dilim baklava görülünce skandal bir iddia ortaya atıldı.

Sosyal medyada gündem olan bu durum karşısında izleyiciler birçok yorumda bulundu. Masterchef izleyicileri, "Yarışma kurgu mu?" sorusuna cevap aramaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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