MasterChef Türkiye’ye damga vuran anlar! Danilo Zanna, yarışmacıya kaşık fırlattı

Televizyonların ilgiyle izlenen yarışması MasterChef Türkiye’de eleme gecesi heyecanı vardı. Tv 8’de yayınlanan MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde heyecan yaratan anlar yaşandı. Eleme gecesinin ilk etabında öne çıkan tabak, yarışmacılardan Hasan’ın tabağı oldu.

DANİLO ZANNA KAŞIK FIRLATTI

Eleme gecesinin ilk etabında yarışan Hasan, tadım esnasında şeflere adeta şov yaptı. Müthiş bir sunumla tabağını sunan Hasan'a tadım sonrası Danilo Şef tarafından büyük bir sürpriz yapıldı.

Danilo Şef 3 yıl sonra bir yarışmacıya kaşık attığını belirterek Hasan'a övgü dolu sözler yağdırdı.

Hasan'ın ise bu güzel sözler sonrasında gözleri doldu. Şaşkınlığını gizleyemeyen Hasan'a arkadaşları alkışlarla büyük destek oldu.



