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Masterchef Uğur kimdir? Masterchef Uğur Yılmaz Deniz kaç yaşında ve nereli? Uğur Yılmaz Deniz’in hayatı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 14:25 | Son Güncelleme

Masterchef Türkiye 2020 programı için 16 kişilik ana yarışmacı kadrosunun belirlenmesinden sonra rekabet hızlandı. Tansiyonun ilk dakikadan yüksek başladığı programın yarışmacıları merak edilmeyi sürdürüyor. Eleme turlarındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Masterchef Uğur Yılmaz Deniz’in biyografisi...

Masterchef Uğur kimdir? Masterchef Uğur Yılmaz Deniz kaç yaşında ve nereli? Uğur Yılmaz Deniz’in hayatı!

Masterchef Türkiye 2020 yarışmasının son bölümünde yarışmacılar takım oyunlarına ara vererek Masterclass eğitimi aldılar. Mehmet Yalçınkaya’nın kesim tekniklerine dair verdiği Masterclass’ta Uğur Yılmaz Deniz’in başarısıyla şeflerden tam not aldı. Mehmet Şef’in gösterdiği teknikleri uygulayan Masterchef Uğur, yaratıcılık yemeğinde performans gösterecek dörtlü final grubunda yerini aldı. Uğur Deniz final dörtlüsünde Berk, Serhat ve Barbaros’la birlikte yarıştı.

uğur yılmaz deniz3

Yaratıcılık yemeklerindeki fikirleri ve teknik bilgileriyle başarılı yarışmacılar içerisinde yer alan Masterchef Uğur’un hayatı da araştırılıyor. Programdan öncesinde Katar’da aşçılık yapan yarışmacı hakkında “Masterchef Uğur kim, Masterchef Uğur nereli, Masterchef Uğur sevgilisi kim” sorularının cevapları bulunmaya çalışılıyor.

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2020 programının ses getiren isimleri arasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz ile ilgili Masterchef Uğur doğum tarihi ve doğum yeri bilgilerine dair araştırmaların sayısı arttırıldı. Fiziksel görüntüsüyle genç kızların ilgisini çeken Masterchef Uğur Instagram hesabı da meraklı izleyicilerin radarındaki yerini aldı.

uğur yılmaz deniz

Masterchef Uğur kaç yaşında sorusunun cevabı 26 olarak biliniyor. Uzun yıllar boyunca mutfak sektöründe çalışan Masterchef Uğur aslen Antalyalı’dır. İstanbul’da aşçılık yapan Uğur Yılmaz Deniz kariyerinde yurtdışının kapılarını aralayarak Katar’a taşındı. Katar’ın Doha şehrinde 2 yıl boyunca çalışan Masterchef Uğur yarışmaya Antalya’dan katıldı. Lezzet konusunda kendinden emin olduğunu söyleyerek sunum ve tabaklama üzerine eksiklerini tamamlamaya çalışan Masterchef Uğur, bir sürede Bodrum’da otellerde aşçılık yaptı.

uğur yılmaz deniz2

Yarışmanın ilk turunda şefleri özel tarifli bonfile sarmasıyla etkilemeyi başaran Masterchef Uğur, üçlü eleme turunda ise Risotto ile başarılı bir performans gösterdi.

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