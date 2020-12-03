MasterChef Uğur'un diskalifiyesi gündemden düşmüyor! Diskalifiye reyting malzemesi yapıldı mı?

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek de konuyla ilgili kaleme aldığı ve dün yayınlanan yazısında TV8 yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Zeyrek yazısında, Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilme sürecinin reyting malzemesine dönüştürüldüğünü öne sürdü. Zeyrek yazısında TV8'in belediyelerden aldığı ücrete değinerek "Mesela yarışmayı Adana'da Bursa'da çekmek için astronomik rakamlar almasını kastediyorum ve işi Adana'da ayrı, Bursa'da ayrı tarifeyle yapmasını… Yani “şehri tanıtım ücreti” olarak Adana'daki CHP'li belediyeden 340 bin TL alırken, kanalın merkezinin bulunduğu İstanbul'a daha yakın, lojistiği daha uygun olan Bursa'daki AK Partili belediyeden 600 bin TL almasını… Aradaki “küçük” farka bakar mısınız? 260 bin TL! Kamunun, tüyü bitmemiş yetimin kaynaklarını “tutturduğuna” göre almak ne büyük ahlaki meziyettir değil mi?" dedi.

MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'in vedası konuşulmaya devam ediyor. MasterChef yarışmasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz 10 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle diskalifiye oldu. Acun Ilıcalı, Uğur'un diskalifiyesini 21 Kasım günü attığı 'Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir' tweet'iyle duyurdu. Ancak Uğur'un görüntüleri bir hafta sonra ekrana geldi.

Yapılan eleştirilerin ardından Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şunlar denildi:

"Diskalifiyeden sonra 10 gün daha çekim yaptınız. YALAN! Canlı yayında elediniz. YALAN!

MasterChef Türkiye çekimler gerçekleştikten birkaç gün sonra izleyiciyle buluşuyor, canlı yayınlanan bir program değil, izleyicimiz de bunu bilir. Diskalifiyeyi reyting malzemesi yaptınız. YALAN! Yayında gerçekleşen diskalifiye anını reyting malzemesi yapmadık, aksine yayında kendini ifade edip kalıcı hasar görmemesini sağladık. Uğur bu yaklaşımımızın farkında ve bizzat bana teşekkür etti.

Belediyeler arasında parti ayrımı yapıyorsunuz, farklı ücretler alıyorsunuz. İFTİRA! Hiçbir zaman belediye ayrımı yapmadık ve yapmayız. Bir yazıya 3 yalan ve 1 iftara sığdırabilmek gerçekten büyük başarı, tebrikler. Tabii inandırabilirsen...

Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Siz kininizi kusmaya devam edin, biz çalışmaya devam edeceğiz. İzleyicilerimize de belirtmek isterim ki, bir genç eskiden yaptığı hataları nedeniyle toplumdan linç yemek üzereyken onun hayatı boyunca yaşayacağı mağduriyeti engelledik. Bunu sağlamak yaşadığımız iftira kampanyasına değer. Sevgiler..."

