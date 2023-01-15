MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Ünlüler'de kim kazandı, büyük ödül kimin oldu? MasterChef Ünlüler yine kırdı geçirdi

MasterChef Ünlüler'de kim kazandı, büyük ödül kimin oldu? MasterChef Ünlüler yine kırdı geçirdi

15.01.2023 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Ünlüler yine bomba gibi bir bölümle ekranlardaydı. Metin Yavuz'un şampiyonluğundan sonraki iki günlük arada MasterChef Ünlüler yayınlanıyor. Birbirinden ünlü konukların katıldığı yarışma eğlenceli anlara sahne oldu. Peki MasterChef Ünlüler'de kazanan kim oldu? İşte yeni bölümden kareler...

MasterChef Ünlüler'de kim kazandı, büyük ödül kimin oldu? MasterChef Ünlüler yine kırdı geçirdi

MasterChef 11 Ocak Çarşamba günü büyük finalini yaparak sona ermişti. Fakat dün ve bugün TV8 ekranlarında MasterChef Ünlüler yer aldı. Birbirinden değerli konukların ağırlandığı programda hem yemekler yapıldı hem de eğlenceli anlar yaşandı. Dün ve bugün olmak üzere iki bölüm halinde yayınlanan sevilen yemek yarışmasında günün kazananı kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF ÜNLÜLERDE KAZANAN KİM OLDU?

MasterChef'te dün ve bu akşam ünlü isimler yarıştı. Gecenin sonunda kazanan yarışmacılar yemekleri en çok beğenilen Murat Kosova ve Tenor Murat Karahan oldu. Bu akşamın konukları ise şu şekildeydi:

Mavi takımda Kadir Çöpdemir, Saadet Özsırkıntı, Kubat, Murat Karahan ve Fırat Aydınus

2265cb9e-3d99-4e72-9d77-2deb0ef3fb3d

Kırmızı takımda Murat Kosovalı, Furkan Dede, Burcu Kara, Hande Subaşı ve Fulya Zenginer Evren

011f6ef3-93a0-4c0c-96e6-29f05114a860

HER ETAP FARKLI KATEGORİLER

Bu akşamki bölümde ünlü isimler yarışmacı olarak MasterChef'e konuk oldu. Yine farklı etaplarda yarışan yarışmacılar gecenin kazananı olmak için ter döktü. Şefler ilk etapta yarşmacılardan ister yerel isterse de uluslararası mutfaktan beş course yemek çıkartmalarını istedi.

799f4a17-96c8-423e-893a-fbc5c83fbf11

Diğer etapta ise eşleşmeler yapıldı ve en iyi yemeği yapan gecenin kazananı oldu.

MURAT KOSOVA VE KADİR ÇÖPDEMİR'DEN EĞLENCELİ ANLAR

Murat Kosova ve Kadr Çöpdemir arasındaki esprili anlar izleyicileri oldukça güldürdü. Kosova'nın ciddiyetiyle Çöpdemir'in eğlenceli kişiliği birleşti ve ortaya eğlenceli anlar çıktı.

87f9e3a2-2128-416d-9c83-abeb08ad9d49

Kadir Çöpdemir kırmızı takımdan bir tek Murat Kosova'dan çekindiğini söyledi. Konuşulanları duyan Murat Kosova da esprili bir şekilde karşılık verdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İntihara teşebbüs eden ünlü oyuncu kim?İntihara teşebbüs eden ünlü oyuncu kim?
Gülben Ergen'den piyanist kuryeye büyük sürprizGülben Ergen'den piyanist kuryeye büyük sürpriz
Dekolteli pozuna ünlüler beğeni yağdırdıDekolteli pozuna ünlüler beğeni yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
Fırat Aydınus Kubat Kadir Çöpdemir Murat Kosova Fulya Zenginer ele istedi aktan

En Çok Okunan Haberler

Yeni fiyatlar açıklandı! 1250 liradan 2750 liraya çıktı

Yeni fiyatlar açıklandı! 1250 liradan 2750 liraya çıktı

Sütyensiz pozuna yorum yağdı! O detay kızdırdı

Sütyensiz pozuna yorum yağdı! O detay kızdırdı

İsveçli profesörden Türk öğrenciye 'NATO' ayrımcılığı

İsveçli profesörden Türk öğrenciye 'NATO' ayrımcılığı

EYT'lilerin beklediği haber için CHP'den 'Hodri meydan'

EYT'lilerin beklediği haber için CHP'den 'Hodri meydan'

Poşet poşet doğal gaz! Tarladan eve böyle taşıyorlar

Poşet poşet doğal gaz! Tarladan eve böyle taşıyorlar

Kalçasının yarısını açıkta bırakıp poz verdi! Eğilince...

Kalçasının yarısını açıkta bırakıp poz verdi! Eğilince...

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.