MasterChef Ünlüler'de kim kazandı, büyük ödül kimin oldu? MasterChef Ünlüler yine kırdı geçirdi

MasterChef 11 Ocak Çarşamba günü büyük finalini yaparak sona ermişti. Fakat dün ve bugün TV8 ekranlarında MasterChef Ünlüler yer aldı. Birbirinden değerli konukların ağırlandığı programda hem yemekler yapıldı hem de eğlenceli anlar yaşandı. Dün ve bugün olmak üzere iki bölüm halinde yayınlanan sevilen yemek yarışmasında günün kazananı kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF ÜNLÜLERDE KAZANAN KİM OLDU?

MasterChef'te dün ve bu akşam ünlü isimler yarıştı. Gecenin sonunda kazanan yarışmacılar yemekleri en çok beğenilen Murat Kosova ve Tenor Murat Karahan oldu. Bu akşamın konukları ise şu şekildeydi:

Mavi takımda Kadir Çöpdemir, Saadet Özsırkıntı, Kubat, Murat Karahan ve Fırat Aydınus

Kırmızı takımda Murat Kosovalı, Furkan Dede, Burcu Kara, Hande Subaşı ve Fulya Zenginer Evren

HER ETAP FARKLI KATEGORİLER

Bu akşamki bölümde ünlü isimler yarışmacı olarak MasterChef'e konuk oldu. Yine farklı etaplarda yarışan yarışmacılar gecenin kazananı olmak için ter döktü. Şefler ilk etapta yarşmacılardan ister yerel isterse de uluslararası mutfaktan beş course yemek çıkartmalarını istedi.

Diğer etapta ise eşleşmeler yapıldı ve en iyi yemeği yapan gecenin kazananı oldu.

MURAT KOSOVA VE KADİR ÇÖPDEMİR'DEN EĞLENCELİ ANLAR

Murat Kosova ve Kadr Çöpdemir arasındaki esprili anlar izleyicileri oldukça güldürdü. Kosova'nın ciddiyetiyle Çöpdemir'in eğlenceli kişiliği birleşti ve ortaya eğlenceli anlar çıktı.

Kadir Çöpdemir kırmızı takımdan bir tek Murat Kosova'dan çekindiğini söyledi. Konuşulanları duyan Murat Kosova da esprili bir şekilde karşılık verdi.



