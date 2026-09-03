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MasterChef waffle tarifi: Dışı çıtır, içi yumuşacık lezzetin sırrı

MasterChef’te mavi takım ile kırmızı takım arasındaki mücadelede bu kez tatlılar yarıştı. Gecenin ardından waffle tarifi merak konusu oldu. Peki, çıtır çıtır waffle nasıl yapılır? İşte tüm detayları..

MasterChef waffle tarifi: Dışı çıtır, içi yumuşacık lezzetin sırrı
Sariye Nur Dönmez
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 150dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon -

MasterChef‘te mavi takım ile kırmızı takım arasındaki mücadele tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacılar bu kez birbirinden lezzetli tatlılarla jürinin karşısına çıktı. Yeni sezonda yarışmanın gerilimli havası zaman zaman tansiyonun yükselmesine sebep olurken, yarışmacılar arası polemikler de gündem oluyor. MasterChef bu sezon yine birbirinden farklı tarifleri ile arama motorlarında da en çok aranan tarifleri izleyiciler ile buluşturuyor

MasterChef waffle tarifi: Dışı çıtır, içi yumuşacık lezzetin sırrı 1

3 Eylül tarihinde ekrana gelen yeni bölümde birbirinden lezzetli tatlılar hem göz kamaştırdı hem de iştah kabarttı. Yarışmacılar hazırladıkları tatlılarla şeflerin beğenisini kazanmak için tezgah başında hünerlerini sergilerken, birbirinden renkli tabakları ortaya çıktı. Tatlıların yarıştığı gecede en lezzetli waffleın nasıl yapılabileceği de merak konusu oldu.

MasterChef waffle tarifi: Dışı çıtır, içi yumuşacık lezzetin sırrı 2

WAFFLE YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Dışı çıtır çıtır içi yumuşak waffle hazırlamanın en temel noktalarından biri eğer waffle makinası kullanıyorsanız makinanın sıcaklığıdır. Hamuru kesinlikle soğuk veya yeterince ısıtılmamış bir makinaya dökmemeniz gerekiyor. Makinayı mutlaka önceden ısıtın.

Daha kabarık bir waffle için yumurta beyazlarını ayrı çırpıp son aşamada hamura eklemeniz ustaların yıllardır kullandığı en pratik taktiklerden biri olarak öne çıkıyor. Yumurtanın beyazlarını karışıma eklerken spatula kullanmanız öneriliyor.

Hamuru gereğinden fazla karıştırmamanız da önem arz ediyor un eklendikten sonra uzun süre çıkmak yerine malzemeler birleşene kadar karıştırtırmanız yeterli.

WAFFLE HAMURUNUN KIVAMI NASIL OLMALI?

Waffle hamuru ne su gibi akışkan ne de katı olmalı kepçeden rahatlıkla akabilen ancak waffle makinasına döküldüğünde hemen su gibi yayılmayan bir kıvam elde etmelisiniz

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Anahtar Kelimeler:
waffle tarifi Masterchef
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