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MasterChef Walison Fonseca kimdir? MasterChef Walison nereli? Evli mi, eşi kim? İşte hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 21:33 | Son Güncelleme

Walison Fonseca MasterChef Türkiye'nin yeni yarışmacısı oldu. MasterChef'e yedeklerden katılan Brezilyalı Walison Fonseca, final turunda elenerek veda etmişti. MasterChef macerasına yeniden başlayan Walison Fonseca'nın hayat hikayesi de merak konusu oldu. Eşi de Türk olan Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte MasterChef’in yeni yarışmacısı Walison Fonseca hakkında merak edilenler.

MasterChef Walison Fonseca kimdir? MasterChef Walison nereli? Evli mi, eşi kim? İşte hayat hikayesi

MasterChef Türkiye'nin yeni yarışmacısı Brezilyalı Walison Fonseca oldu, 21 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölümde ilk defa kaptanlık oyununda mücadele etti. Walison Fonseca, 34 yaşında ve 3 yıldır Türkiye'de yaşıyor.
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Türkiye'de akörlük ve oyunculuk yapan iddialı yarışmacı, Walison Fonseca’nın eşi Türk.

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Eşi Melisa Pınar’la çekildiği fotoğrafları sık sık paylaşan Walison Fonseca, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor, yarışmacının bir yıl önce açılmış Youtube hesabı da bulunuyor.

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MASTERCHEF’İN BREZİLYALI YARIŞMACISI WALİSON FONSECA KİMDİR?

Brezilyalı Walison Fonseca, Santos Sao Paulo doğumlu ve 35 yaşında. 18 yılı oyuncu ve model kariyerinde uluslararası alanda başarılı işler yapmış. Meksika, ABD (Miami, NYC, Los Angeles), İtalya (Milano), Kore ve diğerleri gibi 4'ten fazla ülkede yaşamış.

Portekizce, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve orta düzeyde Türkçe olmak üzere beş biliyor. Walison Fonseca yarışmada kendisini "Dünyada uzun yıllar sonra Malta adasında bir işim vardı ve bu işten sonra Türkiye'yi tanımaya ilgi duydum, kısa süre sonra İstanbul'a aşık oldum ve burada yaşamaya karar verdim. Türk kültürünü seviyorum çünkü burada kendimi evimde hissediyorum" sözleriyle tanıtmıştı.

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Melisa Pınar ile evli olan Walison Fonseca’nın 11 yaşında Amaya adında bir çocuğu var.

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