MasterChef yağlama tarifi: Kaptanlık oyununa damga vuran lezzet

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef’te 7 Eylül akşamı yarışmacılar kaptanlık için birbiriyle yarıştı. Yarışmacıların arasında tansiyonun yükseldiği bölümde en lezzetli yağlamayı yapmak için kıyasıya ter döken yarışmacılar Kayseri mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan yağlamayı en doğru şekilde yapabilmek için zamanla yarıştı.

İncecik açılan şebitlerin arasına bol kıymalı harcın yayılmasıyla hazırlanan yağlama görüntüsüyle de iştah kabartan yöresel lezzetler arasında yer alıyor. Lezzetli bir yağlama için hamurların kalınlığı kadar kıymalı harcın kıvamı da önem taşıyor. Peki, MasterChef yağlama nasıl yapılır? İşte damak çatlatan lezzetin tarifi...

Kayseri yağlaması nedir?

Kayseri mutfağı ile özdeşleşen yağlama “ şebit” adı verilen hamurlar ile kıymalı harcın bir araya getirilmesi ile hazırlanıyor. Geleneksel tarifte mayalanan hamur ince şekilde açılarak sac veya tavada pişiriliyor. Hazırlanan kıymalı hariç daha sonra şehitlerin üzerine tek tek yayılarak katlar oluşturuluyor.