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Dünyanın en iyi börekleri belli oldu! Türkiye listede yer bırakmadı

Dünyanın en iyi börekleri gastronomi platformu TasteAtlas tarafından sıralandı. Listenin zirvesinde paçanga böreği yer alırken ilk 10'daki 8 lezzet Türkiye'den çıktı.

Dünyanın en iyi börekleri belli oldu! Türkiye listede yer bırakmadı
Çiğdem Berfin Sevinç

Dünyanın farklı ülkelerinden yemekleri değerlendiren TasteAtlas, bu kez börek çeşitlerini mercek altına aldı. Yayınlanan listede Türk mutfağının ağırlığı dikkat çekti.

Dünyanın en iyi börekleri belli oldu! Türkiye listede yer bırakmadı 1

Dünyanın en iyi 10 böreği arasında Türkiye'den tam 8 farklı lezzet yer aldı. Listenin zirvesine ise pastırma, kaşar peyniri ve sebzelerle hazırlanan paçanga böreği yerleşti.

Dünyanın en iyi börekleri belli oldu! Türkiye listede yer bırakmadı 2

TÜRKİYE'DEN 8 LEZZET LİSTEDE

Dünyanın en iyi börekleri listesinde Türkiye'den 8 farklı lezzet bulunuyor. İşte TasteAtlas'ın sıralamasındaki ilk 10:

Dünyanın en iyi börekleri belli oldu! Türkiye listede yer bırakmadı 3

1. Paçanga böreği – Türkiye

2. Katmer – Türkiye

3. Burek – Bosna Hersek

4. Kol böreği – Türkiye

5. Çibörek (Çiğ börek) – Kırım

6. Sigara böreği – Türkiye

7. Gül böreği – Türkiye

8. Boşnak böreği – Türkiye

9. Su böreği – Türkiye

10. Tepsi böreği – Türkiye

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