MasterChef'in ünlü şefleri ve yarışmacıları, orman yangınları bölgesinde ekipler için yemek yaptı

MasterChef Türkiye 2021'de seçme heyecanı tüm hızıyla sürerken, sosyal sorumluluk projelerinin hep içinde yer alan MasterChef Türkiye ekibinin Muğla'daki yangın bölgesinde yaptıkları destek çalışmaları ekrana geldi.

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum bölgelerinde günlerce süren orman yangınları sırasında, MasterChef ekibi de bölgeye giderek ekipler için yemek yaptı. Şef Somer Sivrioğlu "Ören'deki Kızılay yemek üretim ve dağıtım merkezinde ilk gün bin kişiye yemek dağıttık. İtfaiyeciler ve yardım kuruluşlarına bu anlamda destek olmaya çalıştık. İnanılmaz bir örgütlü organizasyon vardı" dedi.

Mehmet Yalçınkaya ise Şenyayla'daki Kızılay'ın yemek üretim ve dağıtım merkezinde de çalıştıklarını ifade ederek "Bir nebze de olsa oradaki insanlara hizmet verebildiysek ne mutlu bize" dedi. MasterChef ekibinin bölgedeki çalışmalarına ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya'nın yanı sıra çok sayıda eski yarışmacı da ekiple birlikte çalıştı.

Danilo Zanna da eski yarışmacılarla birlikte Marmaris merkezindeki Kızılay'ın yemek üretim yerinde çalıştıklarını söyledi.

