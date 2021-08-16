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MasterChef Türkiye final turunda kim kazandı? İşte 15 Ağustos MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı

16.08.2021 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de final turu heyecanı sürüyor. MasterChef'in 15 Ağustos Pazar ekrana gelen 38. bölümünde yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için mücadele etti. İlk turda yarışmacılar kitel (haşlama içli köfte) yaparak yarıştı. Final turuna kalan isimlere ise ana ürün olarak anjelika erik verildi. Yarışmacılar bu turda yemek yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştı. Şeflerin tadımları sonrasında ise MasterChef ana kadrosuna giren 11. yarışmacı belli oldu.

MasterChef Türkiye final turunda kim kazandı? İşte 15 Ağustos MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de final turları ekrana gelmeye devam ediyor. MasterChef'in yeni haftasında son gruptaki yarışmacılar ana kadroya girebilmek için tezgah başına geçti. Bu grupta yer alan yarışmacılara, yedekten katılan isim Somer Sivrioğlu'nun şans verdiği Yiğit Gök oldu.

MASTERCHEF’TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye’de final turu üçüncü grubun önlük mücadelesi başladı. Yarışmacılardan ilk bölümde istenen yemek, Siirt bölgesine ait kitel yani haşlama içli köfte oldu.

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Dört adet kitel için verilen süre 40 dakika idi. Süre sonunda yarışmacılardan sadece beş tanesi istenilen adette kitel hazırlayabildi. Emre, Tahsin, Pelin, Rabia ve Eren bu turu geçen isimler oldu.

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Yaratıcılık oyununda verilen ana ürün anjelika erik oldu. Bu ürünle yapılacak kreatif yemek için verilen süre 40 dakika oldu. Süre sonunda şefler, tadım yaparak gecenin sıralamasını açıkladı. Günün beşincisi Rabia, dördüncü Eren, üçüncü Pelin olurken Emre geceyi ikinci olarak bitirdi. Tahsin Küçük ise gecenin kazanan ismi olarak MasterChef 2021 ana kadrosuna giren 11. yarışmacısı oldu.

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MASTERCHEF 2021 ANA KADROSUNA GİREN YARIŞMACILAR

MasterChef Türkiye’nin final turu 1 Ağustos Pazar günü başlamıştı. İlk gruptan ana kadroya giren isimler; Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak idi. 8 Ağustos Pazar günü başlayan ikinci grubun mücadelesinde ana kadroya girenler Şükrü Özsarı, Hamza Mercimek, Burcu Önal, Görkem Demiral ve Hasan Biltekin oldu.

YEDEK YARIŞMACILAR

İlk gruptan MasterChef 2021 yedek kadrosuna giren isimler ise Sergen, Ateş, Berk, Nursima ve Mete oldu. İkinci gruptan ise Azize, Araz, Samet, Merve ve Zerda yedek yarışmacılar arasına girdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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