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MasterChef yeni bölüm ne zaman? Final turu heyecanı başlıyor! MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 00:23 | Son Güncelleme

TV8'de yeni sezonuyla her akşam ekranlarda olan MasterChef Türkiye yarışması Kurban Bayramı nedeniyle ara verdi. MasterChef Türkiye'de ilk tur ve 3'lü düelloların ardından bu defa da yarışmacılar final turunda yarışacak. Üçlü düelloları kazanan 28 yarışmacı adayı, MasterChef Türkiye 2020'de ilk 16’ya girmek ve MasterChef 2020 yarışmacısı olmak için kıran kırana bir mücadele verecek. Peki MasterChef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

MasterChef yeni bölüm ne zaman? Final turu heyecanı başlıyor! MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

MasterChef Türkiye yarışması 3'lü düelloların bitmesiyle birlikte ekrana ara verdi. Kurban Bayramı süresince MasterChef'in yeni bölümleri yayınlanmadı.

MasterChef Türkiye 2020'de düellolar sonrasında yarışmacılar ana kadroya girebilmek için final turunda kozlarını paylaşacak. MasterChef Türkiye'nin merakla beklenen yeni bölümü ise 3 Ağustos 2020 Pazartesi günü ekranda olacak. MasterChef'in yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yeni bölümde üçlü düelloları kazanan isimler, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacıları arasına girmek ve yerini korumak için final turunda mücadele edecek.

Bu mücadeleler esnasında Mehmet Şef’in "Biz sizin bu yemeğinizi değerlendirmeye alamayız" demesi de herkesi şaşkınlığa uğratacak. Final turuna 28 yarışmacı, ilk 16 isim arasına girmek için yarışacak.

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