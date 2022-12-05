Mastürbasyon sahneleri çok konuşulmuştu! Dizisi ödül alan Hafsanur Sancaktutan tarzıyla dikkat çekti

Darmaduman dizisiyle televizyon ekranlarına dönen ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy ile başrolü paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisindeki mastürbasyon sahneleriyle çok konuşulmuştu.

Dizi ilk bölümden itibaren ateşli sahnelere yer vermesiyle eleştirilmiş hatta Seren Serengil "Şoke oldum, dudağım uçukladı" demişti.

Çok konuşulan dizi Dünyayla Benim Aramda, Altın Kelebek'te En İyi İnternet Dizisi ödülünü aldı. Dizideki sahneleriyle adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan gecede peri kızı gibiydi.

Tülden bir elbise giyen güzel oyuncunun tarzı beğenildi ama içindeki siyah iç çamaşırının görünmesi çoğu sosyal medya takipçisinin hoşuna gitmedi.

Sancaktutan'a "Harikasın ama o siyah detay görünmese daha iyi olurdu", "Peri gibisin", "Natalie Portman'a benzemişsin", "Keşke iç çamaşırın belli olmasaydı" yorumları yapıldı.



