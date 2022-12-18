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Mastürbasyon yanıtı şoke etmişti! Aynur Aydın Yalı Çapkını'ndaki öpüşme sahnesini görünce...

18.12.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sütyenli sosyal medya paylaşımlarıyla geçtiğimiz yıl sık sık gündeme gelen Aynur Aydın, Yalı Çapkını dizisine tepkisiz kalamadı. Yalı Çapkını Seyran ve Ferit'in öpüşme sahnesini gören güzel şarkıcı kendini tutamadı.

Mastürbasyon yanıtı şoke etmişti! Aynur Aydın Yalı Çapkını'ndaki öpüşme sahnesini görünce...

Sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelen şarkıcı Aynur Aydın mastürbasyon yanıtıyla olay olmuştu.

Bir YouTube programında "Mastürbasyon yapma sıklığın nedir?" sorusuna "Kendimi mutlu ve iyi hissediyorsam daha sık olabiliyor. Ama kendimi mutsuz hissettiğimde hiç uğramıyorum bile oralara. Çünkü dertliyimdir. Onu da dertlendirmek istemem." cevabını vermişti ve çok konuşulmuştu.

Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Aydın son olarak Yalı Çapkını yorumuyla sosyal medyada güldürdü.

Reyting rekoru kırdıran öpüşme sahnesi! Reyting rekoru kırdıran öpüşme sahnesi!

Seyran ile Ferit’in aşkını gün yüzüne çıkaran öpüşme sahnesi izlenme rekoru kırdı ve dizinin total reytingi ilk kez 15’e yaklaştı. Dizideki öpüşme sahnesi sosyal medyada da çok konuşulurken Aynur Aydın o sahnelerle ilgili "Arkadaşlar Star TV'de beş dakikadır öpüşüyorlar" yazdı.

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İddialı klipleriyle de gündeme gelen şarkıcının RTÜK'e bir gönderme yaptığı düşünüldü.

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Aynur Aydın yalı çapkını sosyal medya ferit ele

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