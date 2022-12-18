Mastürbasyon yanıtı şoke etmişti! Aynur Aydın Yalı Çapkını'ndaki öpüşme sahnesini görünce...

Sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelen şarkıcı Aynur Aydın mastürbasyon yanıtıyla olay olmuştu.

Bir YouTube programında "Mastürbasyon yapma sıklığın nedir?" sorusuna "Kendimi mutlu ve iyi hissediyorsam daha sık olabiliyor. Ama kendimi mutsuz hissettiğimde hiç uğramıyorum bile oralara. Çünkü dertliyimdir. Onu da dertlendirmek istemem." cevabını vermişti ve çok konuşulmuştu.

Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Aydın son olarak Yalı Çapkını yorumuyla sosyal medyada güldürdü.

Seyran ile Ferit’in aşkını gün yüzüne çıkaran öpüşme sahnesi izlenme rekoru kırdı ve dizinin total reytingi ilk kez 15’e yaklaştı. Dizideki öpüşme sahnesi sosyal medyada da çok konuşulurken Aynur Aydın o sahnelerle ilgili "Arkadaşlar Star TV'de beş dakikadır öpüşüyorlar" yazdı.

İddialı klipleriyle de gündeme gelen şarkıcının RTÜK'e bir gönderme yaptığı düşünüldü.



