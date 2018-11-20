Mastürbasyonun beş faydası

İşte mastürbasyonun insan sağlığına beş faydası...

Mastürbasyonun 5 faydası!

Mastürbasyon bilimsel olarak "kişinin tatmin için cinsel organlarını el ya da başka araçlar kullanarak uyarması" diye tanımlanıyor. Mastürbasyon uzun süredir farklı toplumlarda zararlı ve gayrı ahlaki bir şey olarak görüldü. Ancak artık bunun hiç de doğru olmadığı kabul ediliyor. Uzmanlar mastürbasyonun vücuda, sağlığa yararlı, keyifli bir deneyim olduğunu söylüyor.

Bazı uzmanlar mastürbasyonun çoğu bilinmeyen beş faydası olduğunu söylüyor. Ancak BBC Türkçe'nin konuştuğu Kadın Doğum Uzmanı ve Uzman psikolog Dr.Cenk Kiper öne sürülen bu beş tezdeki bazı noktalara karşı çıkıyor.

1- KADINLARIN ADET SANCILARIYLA BAŞA ÇIKMASINA YARDIMCI OLUYOR Uzmanlar mastürbasyonun özellikle adet dönemindeki ağrılarını önleyebildiğini ve adet dönemindeki genel rahatsızlık hissini azaltabildiğini söylüyor. Rossello Tıp Enstitüsü'nden Dr. Mariano Rossello Gaya "Orgazm yaşanırken kanda oluşan tüm kimyasallar adet ağrıları sırasında ağrıkesici gibi davranıyor. Aynı zamanda kimyasallar genital bölgedeki baskıyı ve rahatsızlığı azaltıyor" diyor.

Dr. Cenk Kiper de adet döneminde hormonlardan dolayı kadınlarda cinsel dürtülerin daha fazla olduğuna dikkat çekiyor ve mastürbasyonun bu dönemde hem psikolojik hem de fiziksel bir rahatlama sağlayacağını belirtiyor.

2- BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR Cinsel Terapi ve İlişki Terapisi dergisindeki bir yazıya göre mastürbasyon yapan erkekler daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip oluyor. Yazıda "Erkeklerde spermlerin dışarı atılması fırsatçı bakterilerin yol açabileceği enfeksiyonları önlüyor. Çalışmalar daha çok orgazm olan erkeklerin daha çok Imminoglobulin A (IgA) antikoru ürettiğini gösteriyor." deniyor.

Ayrıca Avustralya'nın Melbourne kentindeki Kanser Epidemiyoloji Merkezi haftada beş defadan fazla mastürbasyon yapan 20 ila 50 yaşındaki erkeklerin kanser olma riskinin azaldığını vurguluyor. Bazı çalışmalarsa mastürbasyonun kadınlarda kısırlığa yol açabilecek endometriyozisi ve idrar yolları hastalıklarını önlediğine işaret ediyor.

Mastürbasyonun kadınlarda rahim ağzını açıp, mukus ve rahim ağzı sıvılarının salgılanmasıyla enfeksiyonları önlediği kaydediliyor.

Dr. Cenk Kiper ise mastürbasyonun bağışıklık sisteminin güçlenmesine doğrudan bir etkisi olmadığı görüşünde. Kiper'e göre mastürbasyon düzenli cinsel rahatlamayla insan psikolojisini düzeltip, stres düzeylerini azaltmasıyla bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunuyor.

3-UYKUYU İYİLEŞTİRİYOR Uykusuzluk sorununa önerilen pekçok çözüm var. Ancak özellikle erkekler için önerilen en güvenli ve doğal yöntem mastürbasyon. Uzmanlara göre "cinsel tatminle birlikte bir dizi endorfin, katekolamin ve sitokin gibi uyku getiren hormonlar salgılanıyor. Ayrıca boşalma prolaktin hormonunun artışı ve dopamine hormonunun azalmasıyla uyku getirebiliyor. Bu durum da erkeklerde orgazmın ardından yaşanan uyku halini açıklıyor.

Dr. Cenk Kiper de "İnsan bir enerji harcadıktan sonra yorgunluk hisseder. Kişi mastürbasyon yapmışsa daha rahat ve kolay uykuya geçecektir" diye konuşuyor.

4- GENEL OLARAK İYİ HİSSETTİRİYOR Dr Gaya "Mastürbasyon hem biyolojik hem de psikolojik anlamda sağlık açısından genel olarak iyidir. Endorfin ve katekolamin hormonları stres düzeylerini artırır ve moralimizi düzeltir" diyor. Dr. Cenk Kiper de "Enerji birikiminiz varsa, onu salmanıza neden olarak iyi hissettirebilir" diyor.

5- ÇİFTLERİN CİNSEL YAŞAMINI GELİŞTİRİYOR Mastürbasyonun partnerinizle iletişiminize katkı yaparak cinsel yaşamı iyileştirdiği söyleniyor. Bu teze göre mastürbasyon vücudunuzu, tepkilerinizi, sizi nelerin uyardığını keşfetmenize katkı sağlıyor ve böylece cinsel birleşmeyi daha da keyifli hale getiriyor.