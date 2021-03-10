Masumiyet dizisi oyuncuları kimlerdir? Masumiyet nerede çekiliyor?

FOX TV'de geçtiğimiz haftalarda yayınlanmaya başlanan ve henüz 2 bölüm yayınlandığı halde çok ses getiren Masumiyet dizisi her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Peki suçsuz ve masum bir kızın hikayesinin anlatıldığı Masumiyet dizisi oyunları kimler? Masumiyet dizisi nerede çekiliyor?

MASUMİYET DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Serkay Tütüncü, Mehmet Aslantuğ, İlayda Alişan, Hülya Avşar gibi pek çok önemli ismin rol aldığı Masumiyet dizisinde Deniz Çakır, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Asena Tuğal, Asena Keskinci, Yelda Demirci, Gizem Ergün, Sevgi Temel, Ozan Kaya, Kimya Gökçe Aytaç, Alayça Gidişoğlu rol alıyor.

Serkay Tütüncü İlker Irgaz'ı, İlayda Alişan Ela Yüksel'i, Deniz Çakır Ela'nın annesi Bahar Yüksel'i ve Hülya Avşar Hale Ilgaz'ı canlandırıyor.

MASUMİYET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekranların sevilen dizisi Masumiyet'in çekim yeri için birçok dizinin çekim yeri olan İstanbul ilinden farklı olarak Kocaeli tercih edildi.

İlçe olarak ise Kocaeli'nin pek çok semtinden yararlanıldı. Çekimler için Kocaeli sokaklarından oldukça yararlanılırken, ilçe olarak Gölcük, Karamürsel, Gebze, İzmit, Kandıra, Derince, Dilovası, Körfez, Kartepe, Başiskele gibi farklı ilçelerden yararlanıldı.