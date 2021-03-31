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Masumiyet dizisinin Ela’sı İlayda Alişan kapak kızı oldu

31.03.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önce Çukur şimdi de Masumiyet dizisiyle oyunculuk kariyerinin başında birbirinden başarılı projelerde boy gösteren genç oyuncu İlayda Alişan, bir dergiye konuk oldu.

Masumiyet dizisinin Ela’sı İlayda Alişan kapak kızı oldu

Son günlerin çok konuşulan Fox yapımı Masumiyet dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle gündemden düşmeyen İlayda Alişan, bir dergiye konuk oldu. Bugüne kadar başta Çukur olmak üzere birçok dizide rol alan genç oyuncu, Masumiyet dizisindeki performansıyla göz dolduruyor.

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İLAYDA ALİŞAN: 'BÜYÜDÜĞÜMÜ GÖRÜYORUM'

Ünlü oyuncu dergi için yaptığı kapak çekimlerinde de neşeli anlar yaşadı. Tüm bu anlar da Instagram’da paylaşıldı.

ilayda

Elele dergisinin Nisan sayısının kapağını süsleyen genç oyuncu; yaratıcılık, hayaller, kimlik ve kadın olmak üzerine de soruları yanıtladı… Oyuncunun şu sözleri ise son dönemde ne kadar bilinçlendiğini ve kendisini ne kadar geliştirdiğini anlatmaya yetiyor:

“Hayatımın en farkında olduğum dönemlerinden birinde olduğumu düşünüyorum. Büyüdüğümü görüyorum, değiştiğimi fark ediyorum. Bir bakmışım farklı şeylerden zevk alır olmuşum, sivri kenarlarım törpülenmiş, tecrübelerimi bünyeme yedirmiş çok güçlü bir İlayda’yım. Ayakları yere sağlam basan, iyi kötü yaşadığım tüm tecrübelerimle birlikte olmam gereken İlayda’yım.”

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