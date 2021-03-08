Masumiyet dizisinin İrem'i Deniz Işın'dan Mehmet Aslantuğ itirafı!

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, Masumiyet dizisinde evlenmek üzere olduğu sevgilisi İlker Ilgaz’ın (Serkay Tütüncü) düğün gününde tutuklanmasıyla yıkılan İrem’in, yayınlanan ikinci bölümde İlker’le hapishanede nikah

masasına oturması, izleyenleri şoke etti. İlker’in kendisini aldattığı Ela’ya (İlayda Alişan) şiddet uyguladığını kabul etmeyen sosyetik güzel İrem’in, Ilgazların yalısına taşınmasıyla değişen hayatı yeni bölümde ekrana gelecek.

İrem’in babasına hayat veren usta oyuncu Mehmet Aslantuğ ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Deniz Işın, "Mehmet abiyle çalışmak benim için çok çok büyük bir avantaj çünkü o anda Mehmet Aslantuğ gibi bir ustadan ne öğrenirseniz kâr. Kibarlığının ve asilliğinin yanında çok da eğlenceli biri.

“İLKER VE İREM’İN İLİŞKİSİ GÖREVE DÖNÜŞMÜŞ!”

İzleyenlerin İrem’de kendilerinden mutlaka bir şeyler bulacaklarını söyleyen Deniz Işın, İlker ve İrem’in ilişkisini şu şekilde anlattı; “Aslında birçok ilişkide olduğu gibi ufak yaralarını zamanında sarabilselermiş bence İlker ve İrem arkadaşlık bağları sağlam, güven duydukları ve sevgi dolu bir ilişkinin içinde olabilirlermiş. Bir de ilişkinin her zaman iki kişi arasında olması gerektiğini, dışardan herhangi bir ailevi ya da arkadaşsal müdahaleye, bir fikre mahal vermemek gerektiğini de hatırlatıyorlar bana biraz. Oldukça yıpranmışlar tabi, bu da karşılıklı olarak bir göreve dönüştürmüş ilişkiyi.”