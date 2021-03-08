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Masumiyet dizisinin İrem'i Deniz Işın'dan Mehmet Aslantuğ itirafı!

08.03.2021 01:25 | Son Güncelleme:
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Masumiyet dizisinin İrem'i Deniz Işın'dan Mehmet Aslantuğ itirafı!

Başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır ve Serkay Tütüncü'nün paylaştığı Masumiyet çarpıcı konusuyla, ekrana gelen iki bölümüyle de gündeme oturdu. Dizide İrem karakterine hayat veren Deniz Işın da rolüyle dikkatleri çekti. Deniz Işın, dizide babasını canlandıran Mehmet Aslantuğ için ise "Mehmet Aslantuğ gibi bir ustadan ne öğrenirseniz kâr. Kibarlığının ve asilliğinin yanında çok da eğlenceli biri. Sahnelerimiz çok olduğu için sürekli vakit geçiriyoruz" dedi.

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, Masumiyet dizisinde evlenmek üzere olduğu sevgilisi İlker Ilgaz’ın (Serkay Tütüncü) düğün gününde tutuklanmasıyla yıkılan İrem’in, yayınlanan ikinci bölümde İlker’le hapishanede nikah
masasına oturması, izleyenleri şoke etti. İlker’in kendisini aldattığı Ela’ya (İlayda Alişan) şiddet uyguladığını kabul etmeyen sosyetik güzel İrem’in, Ilgazların yalısına taşınmasıyla değişen hayatı yeni bölümde ekrana gelecek.

İrem’in babasına hayat veren usta oyuncu Mehmet Aslantuğ ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Deniz Işın, "Mehmet abiyle çalışmak benim için çok çok büyük bir avantaj çünkü o anda Mehmet Aslantuğ gibi bir ustadan ne öğrenirseniz kâr. Kibarlığının ve asilliğinin yanında çok da eğlenceli biri.

“İLKER VE İREM’İN İLİŞKİSİ GÖREVE DÖNÜŞMÜŞ!”

İzleyenlerin İrem’de kendilerinden mutlaka bir şeyler bulacaklarını söyleyen Deniz Işın, İlker ve İrem’in ilişkisini şu şekilde anlattı; “Aslında birçok ilişkide olduğu gibi ufak yaralarını zamanında sarabilselermiş bence İlker ve İrem arkadaşlık bağları sağlam, güven duydukları ve sevgi dolu bir ilişkinin içinde olabilirlermiş. Bir de ilişkinin her zaman iki kişi arasında olması gerektiğini, dışardan herhangi bir ailevi ya da arkadaşsal müdahaleye, bir fikre mahal vermemek gerektiğini de hatırlatıyorlar bana biraz. Oldukça yıpranmışlar tabi, bu da karşılıklı olarak bir göreve dönüştürmüş ilişkiyi.”

Deniz Işın (1)

“MEHMET ASLANTUĞ KİBARLIĞININ VE ASİLLİĞİNİN YANINDA ÇOK DA EĞLENCELİ BİRİ!”

Masumiyet'te İrem’in babasına hayat veren usta oyuncu Mehmet Aslantuğ ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Deniz Işın, "Mehmet abiyle çalışmak benim için çok çok büyük bir avantaj çünkü o anda Mehmet Aslantuğ gibi bir ustadan ne öğrenirseniz kâr. Kibarlığının ve asilliğinin yanında çok da eğlenceli biri. Ve her zaman karşısındaki oyuncuya verdiği bir güven var, asla tepeden bakmaz bu işin birlikte güzel olacağını her zaman hissettirir. Sahnelerimiz çok olduğu için sürekli vakit geçiriyoruz ve hem bol kahkahalı hem de öğretici çok keyifli zamanlar oluyor bunlar benim için" ifadelerini kullandı.

Deniz Işın (2)

Yönetmenliğini Ömür Atay’ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı “Masumiyet” sürpriz gelişmelerle dolu yeni bölümüyle Çarşamba günü saat 20.00’de FOX’ta.


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