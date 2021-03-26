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Masumiyet’le gündemden düşmeyen Hülya Avşar ve Deniz Çakır’ın 16 yıl önceki halleri

26.03.2021 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Çakır ve Hülya Avşar ikilisi bundan 16 yıl önce de aynı projede rol aldı. Şu sıralar Fox Tv’de yayınlanan Masumiyet dizisiyle gündemden düşmeyen ikili Kadın İsterse adlı yapımda birlikte kamera karşısına geçmişlerdi.

Masumiyet’le gündemden düşmeyen Hülya Avşar ve Deniz Çakır’ın 16 yıl önceki halleri

Deniz Çakır, Hülya Avşar ile 16 yıl önce birlikte rol aldıkları Kadın İsterse adlı dizinin setinde çektirdikleri bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Fox TV’de ekrana gelen Masumiyet dizisinde birlikte oynayan Hülya Avşar ve Deniz Çakır’ın, yıllar önce yine birlikte oynadıkları diziyi hatırlamayanlar şaşırdı. Kadrosunda Cihan Ünal, Vildan Atasever ve Burçin Terzioğlu’nun da yer aldığı Kadın İsterse isimli dizide Çakır ve Avşar, ilk kez aynı projede buluşmuşlardı.

KADIN İSTERSE HAKKINDA

2004-2006 yılları arasında çekilen dizi, daha sonra farklı kanallarda tekrarlarıyla da yer aldı. Dram-komedi türündeki dizi, o dönem çok konuşulmuş ve dikkat çekmişti. Ay Yapım, Mint ve İmaj TV yapımı olan dizi, 52 bölüm ekranda kalmıştı.

Aradan geçen 16-17 yılın ardından Hülya Avşar ve Deniz Çakır, şimdilerde Masumiyet dizisinde yeniden buluştu. Deniz Çakır, 2005 yılına ait birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını Instagram sayfasından paylaştı.

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İki oyuncunun yıllar içindeki değişimini gösteren bu fotoğraf, nostaljik bir anı olarak izleyiciyi de o yıllara götürüyor…

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Deniz Çakır Hülya Avşar
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