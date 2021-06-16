Masumlar Aapartmanı'nın Gülben'i eşinden ayrıldı mı? Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar boşandı mı?

Son olarak Kırmızı Oda dizisine konuk olmasıyla hayranlarını sevindiren Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, bu kez hayranlarını üzdü. Bugün sosyal medyada öne sürülen bazı bilgilerde Dizdar'ın 3 yıl önce aşık olarak hayatını birleştirdiği oyuncu eşi Gürhan Altundaşar ile sessiz sedası boşandığı söylendi. İddiaların ardından gözler oyuncudan gelecek açıklamaya çevrildi.

MERVE DİZDAR İLE GÜRHAN ALTUNDŞAR BOŞANDI MI?

Ünlü çift hakkında öne sürüler iddiaların ardından beklenen açıklama oyuncu Merve Dizdar'dan geldi. İddiaların ardından ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile haberlerin doğru olduğunu belirterek, "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

SESSİZ SEDASIZ AYRILDILAR

Merve Dizdar'ın açıklamasının ardından oyuncu çiftin geçtiğimiz hafta sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Öte yandan oyuncu çiftten Gürhan Altundaşar'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Aynı zamanda profillerinden birlikte oldukları fotoğrafları kaldırmamaları ise dikkatlerden kaçmadı.





