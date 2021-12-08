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Masumlar Apartmanı 51. yeni bölüm fragmanında düğün sürprizi! Gülben ve Esat evleniyor

08.12.2021 01:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 50. son bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Son bölüm final sahnesinde Naci, cebinden çıkardığı yüzükle Safiye'ye evlenme teklifi yaptı. Masumlar Apartmanı'nın 51. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Yeni bölüme Gülben ve Esat'ın düğünü damga vuracak. Esat, gelinliğini giyen Gülben'i evinden alıyor.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı 7 Aralık Salı akşamı 50. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin final sahnesinde Naci kızının da önünde, Safiye'ye evlilik teklifi yaptı. Büyük mutluluk yaşayan Safiye'nin ise evlenme teklifine ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

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Masumlar Apartmanı'nın 51. yeni bölümünden de ön izleme sahnesi yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde Gülben ve Esat evleniyor.

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Kazan dairesinde yaşananların ardından Ceylan duyguları altüst olmuş halde eve gider. Han ise kontrolü kaybettiği için kendine kızgındır. Telafi etmek için Ceylan’ın evine gider ancak olaylar hiç de beklediği gibi gelişmez. Safiye iyileşmeye başlasa da henüz kendini tam olarak toparlayamamıştır. Tomris’in yaptığı bir jest onu çok duygulandırır ancak takıntılarının tetiklenmesi onu zor durumda bırakır.

Gülben, Esat’ın evine gider ve ilk kez baş başa evde vakit geçirirler. Gecenin sonundaysa onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Yaşananların ardından Gülben terapiye gider ve seansın sonunda sorununun kaynağıyla yüzleşmeye karar verir. O sırada Safiye de kendini aşan bir adım atacaktır ancak bu adımın sonunda onu bambaşka bir sürprizin beklediğinden habersizdir.

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Masumlar Apartmanı dizisi Aslıhan Gürbüz Birkan Sokullu Ezgi Mola Merve Dizdar
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