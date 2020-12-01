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Masumlar Apartmanı 12. bölümden yeni fragman yayınlandı! Masumlar Apartmanı'nda Gülben Esra'ya saldırıyor!

01.12.2020 03:12 | Son Güncelleme:
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TRT 1'in büyük ilgi gören dizisi Masumlar Apartmanı'nın 12. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde Safiye ve eski aşkı Naci yıllar sonra yeniden buluşuyor. Safiye ne yapacağı bilemez bir hale geliyor. Şirkete giden Gülben ise Esat ile aşklarına engel olduğunu düşündüğü Esra'ya saldırıyor. İşte Masumlar Apartmanı 12. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 12. yeni bölümüyle 1 Aralık Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

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MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Safiye’nin ilk ve tek aşkı Naci yıllar sonra kapısına gelmiş, kanlı canlı karşısında durmaktadır.

Masumlar Apartmanı 11. son bölüme Gülben'in Esat aşkı damga vurdu! Gülben'in tehdit mesajı Han ve İnci'yi şoke ettiMasumlar Apartmanı 11. son bölüme Gülben'in Esat aşkı damga vurdu! Gülben'in tehdit mesajı Han ve İnci'yi şoke etti

Ancak Hasibe’ nin gölgesi Safiye’ye rahat vermez, Naci’den uzak durması gerektiğini hatırlatır.

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Safiye yeniden alevlenmeye başlayan duygularını her zamanki gibi bastırmaya karar verir. Han’ın içinde bulunduğu çıkmazlar çoğaldıkça ona destek olmaya çalışan İnci’yle aralarındaki bağ kuvvetlenir.

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Han Gülben’in Esat’a olan takıntısı yüzünden ciddi önlemler almaya karar verir. Gülben evdeki bu yeni kurallar içinde sıkışıp kalır. Onun için kurulan hapishaneden çıkmanın yollarını arar.
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Ev ahalisinin gözü üzerinde oldukça bu hiç kolay olmayacaktır. Son anda imdadına İnci yetişir, Gülben çıkış biletini bulur.

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Ancak yaptığı planın neye mal olacağının farkında değildir.

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