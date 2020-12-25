Masumlar Apartmanı 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin büyük değişimi! Masumlar Apartmanı'nda Safiye ve Naci evleniyor mu?

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 16. yeni bölümüyle 29 Aralık Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümüne Safiye ve Naci'nin yıllar sonra yeniden kavuşması damga vuracak. Yeni bölüm fragmanında Naci ile Safiye'nin gelinlik ve damatlıkla görüldüğü sahneler dikkat çekiyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Safiye, yaşadığı şokun ardından kendisinden beklenmeyecek davranışlar sergilemeye başlar. Bu durum evdekilerin de endişelenmesine sebep olur.



Safiye’nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım atar. Ancak bu adım kendisiyle yüzleşmesini gerektirecek bir gerçeği oraya çıkarır.

Bu sırada Haluk’tan gelen bir haber Ege’yi derinden sarsar. İnci’nin katı tavrı, iki kardeşin arasındaki iplerin gerilmesine neden olur.

Gülben, ablasıyla Naci arasındaki gizemi çözmeye kararlıdır. Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için bir plan yapar ve bu plana hiç beklenmedik birini de dahil eder.