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Masumlar Apartmanı 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye ve Naci'nin sinemada romantik anları!

20.02.2021 00:48 | Son Güncelleme:
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TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 23. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde Safiye bir ilke daha imza atıyor ve Naci'yle birlikte sokaklarda dolaşıyor. İkili yıllar sonra sinemaya da gidiyor. Ancak filmden sonra Naci'nin yine hastalanması Safiye'yi şoka sokuyor. Diğer yandan ise Esra, Han'ı çöplükte vitrin mankenini yakarken kameraya alıyor ve İnci'ye gönderiyor. Han'ın eski arabasını da bulan İnci büyük şok yaşıyor.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Tansel Öngel ve Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 23. yeni bölümüyle 23 Şubat Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

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NACİ VE SAFİYE'DEN BİR İLK!

Masumlar Apartmanı'da geçtiğimiz bölümde ilk defa dışarıda buluşan Naci ve Safiye bu defa yıllar önce gezdikleri sokakları turluyor. Safiye ve Naci birlikte sinemaya da giderek romantik anlar yaşıyor.

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Ancak sinema çıkışında Naci yine hastalanıyor ve yere yığılıyor. Naci'nin hastalanması nedeniyle kendini suçlayan Safiye yeniden annesinin hayalini görüyor. Dışarıda ne yapacağını bilemeyen Safiye büyük bir kriz geçiriyor.

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HAN'IN ÇÖPLÜK SIRRI ORTAYA ÇIKIYOR!

İnci'yle araları eski sevgilisi Ceylan yüzünden açılan Han ise kendini yeniden çöplere veriyor. Ancak Han'ı takip eden Esra, eski kıyafetler içinde çöplükte olan Han'ın görüntülerini çekerek İnci'ye gönderiyor. Han'ın hareketleri karşısında şoke olan İnci bu defa da eski otomobili buluyor.

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